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Зимбабве рассматривает Россию как глобального союзника, заявил Мнангагва

Зимбабве рассматривает Россию как глобального союзника, заявил Мнангагва - РИА Новости, 07.06.2024

Зимбабве рассматривает Россию как глобального союзника, заявил Мнангагва

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что рассматривает Россию как глобального союзника. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:56

2024-06-07T16:56

2024-06-07T17:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что рассматривает Россию как глобального союзника."Зимбабве рассматривает Российскую Федерацию в качестве важного союзника", - заявил Мнангагва на пленарном заседании ПМЭФ-2024.Он добавил, что сейчас необходимо сотрудничество и коллективные меры, которые должны лежать в основе стремления к миру и сотрудничеству.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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зимбабве, россия, эммерсон мнангагва