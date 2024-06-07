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Зимбабве рассматривает Россию как глобального союзника, заявил Мнангагва - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
16:56 07.06.2024 (обновлено: 17:11 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pmef-1951441574.html
Зимбабве рассматривает Россию как глобального союзника, заявил Мнангагва
Зимбабве рассматривает Россию как глобального союзника, заявил Мнангагва - РИА Новости, 07.06.2024
Зимбабве рассматривает Россию как глобального союзника, заявил Мнангагва
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что рассматривает Россию как глобального союзника. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:56
2024-06-07T17:11
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зимбабве
россия
эммерсон мнангагва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что рассматривает Россию как глобального союзника."Зимбабве рассматривает Российскую Федерацию в качестве важного союзника", - заявил Мнангагва на пленарном заседании ПМЭФ-2024.Он добавил, что сейчас необходимо сотрудничество и коллективные меры, которые должны лежать в основе стремления к миру и сотрудничеству.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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зимбабве, россия, эммерсон мнангагва
ПМЭФ-2024, Зимбабве, Россия, Эммерсон Мнангагва
Зимбабве рассматривает Россию как глобального союзника, заявил Мнангагва

Президент Мнангагва: Зимбабве рассматривает Россию как глобального союзника

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что рассматривает Россию как глобального союзника.
"Зимбабве рассматривает Российскую Федерацию в качестве важного союзника", - заявил Мнангагва на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
Он добавил, что сейчас необходимо сотрудничество и коллективные меры, которые должны лежать в основе стремления к миру и сотрудничеству.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время встречи в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума. 6 июня 2024
Позиции России и Зимбабве совпадают, заявил Путин
6 июня, 22:21
 
ПМЭФ-2024ЗимбабвеРоссияЭммерсон Мнангагва
 
 
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