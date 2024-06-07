https://ria.ru/20240607/pmef-1951441574.html
Зимбабве рассматривает Россию как глобального союзника, заявил Мнангагва
Зимбабве рассматривает Россию как глобального союзника, заявил Мнангагва - РИА Новости, 07.06.2024
Зимбабве рассматривает Россию как глобального союзника, заявил Мнангагва
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что рассматривает Россию как глобального союзника. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:56
2024-06-07T16:56
2024-06-07T17:11
пмэф-2024
зимбабве
россия
эммерсон мнангагва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951438935_567:954:2512:2048_1920x0_80_0_0_3a1f5eab871e8e933f33cb1c9679b401.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что рассматривает Россию как глобального союзника."Зимбабве рассматривает Российскую Федерацию в качестве важного союзника", - заявил Мнангагва на пленарном заседании ПМЭФ-2024.Он добавил, что сейчас необходимо сотрудничество и коллективные меры, которые должны лежать в основе стремления к миру и сотрудничеству.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240606/putin-1951176178.html
зимбабве
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951438935_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_e3b1bc2fb4f6dbb15ddc526c39e5e020.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимбабве, россия, эммерсон мнангагва
ПМЭФ-2024, Зимбабве, Россия, Эммерсон Мнангагва
Зимбабве рассматривает Россию как глобального союзника, заявил Мнангагва
Президент Мнангагва: Зимбабве рассматривает Россию как глобального союзника