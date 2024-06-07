https://ria.ru/20240607/pmef-1951437549.html

Президент Зимбабве призвал к устранению незаконных санкций

Президент Зимбабве призвал к устранению незаконных санкций - РИА Новости, 07.06.2024

Президент Зимбабве призвал к устранению незаконных санкций

Зимбабве призывает к устранению незаконных санкций, которые сдерживают экономическое развитие, сообщил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:51

2024-06-07T16:51

2024-06-07T17:25

пмэф-2024

зимбабве

эммерсон мнангагва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951438935_567:954:2512:2048_1920x0_80_0_0_3a1f5eab871e8e933f33cb1c9679b401.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Зимбабве призывает к устранению незаконных санкций, которые сдерживают экономическое развитие, сообщил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва."В случае Зимбабве мы призываем к устранению незаконных санкций, упомянутых Вами, которые сдерживают наше экономическое развитие и продвижение вперед. Это происходит на протяжении последних нескольких десятков лет. В чем заключается наше преступление? Преступление народа Зимбабве заключается в том, что они потребовали возвращения их законной земли", - сказал Эммерсон Мнангагва, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240606/putin-1951169886.html

зимбабве

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

зимбабве, эммерсон мнангагва