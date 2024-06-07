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Президент Зимбабве призвал к устранению незаконных санкций
Президент Зимбабве призвал к устранению незаконных санкций - РИА Новости, 07.06.2024
Президент Зимбабве призвал к устранению незаконных санкций
Зимбабве призывает к устранению незаконных санкций, которые сдерживают экономическое развитие, сообщил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:51
2024-06-07T16:51
2024-06-07T17:25
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Зимбабве призывает к устранению незаконных санкций, которые сдерживают экономическое развитие, сообщил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва."В случае Зимбабве мы призываем к устранению незаконных санкций, упомянутых Вами, которые сдерживают наше экономическое развитие и продвижение вперед. Это происходит на протяжении последних нескольких десятков лет. В чем заключается наше преступление? Преступление народа Зимбабве заключается в том, что они потребовали возвращения их законной земли", - сказал Эммерсон Мнангагва, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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зимбабве, эммерсон мнангагва
ПМЭФ-2024, Зимбабве, Эммерсон Мнангагва
Президент Зимбабве призвал к устранению незаконных санкций
Президент Зимбабве: незаконные санкции сдерживают экономическое развитие
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Зимбабве призывает к устранению незаконных санкций, которые сдерживают экономическое развитие, сообщил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
"В случае Зимбабве мы призываем к устранению незаконных санкций, упомянутых Вами, которые сдерживают наше экономическое развитие и продвижение вперед. Это происходит на протяжении последних нескольких десятков лет. В чем заключается наше преступление? Преступление народа Зимбабве заключается в том, что они потребовали возвращения их законной земли", - сказал Эммерсон Мнангагва, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.