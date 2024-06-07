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Президент Зимбабве заявил о большом потенциале развития многополярного мира - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
16:49 07.06.2024 (обновлено: 17:25 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pmef-1951436473.html
Президент Зимбабве заявил о большом потенциале развития многополярного мира
Президент Зимбабве заявил о большом потенциале развития многополярного мира - РИА Новости, 07.06.2024
Президент Зимбабве заявил о большом потенциале развития многополярного мира
Продвижение многополярного мира имеет большой потенциал для Зимбабве и Африки в целом, заявил президент этой африканской страны Эммерсон Мнангагва. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:49
2024-06-07T17:25
пмэф-2024
зимбабве
африка
эммерсон мнангагва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Продвижение многополярного мира имеет большой потенциал для Зимбабве и Африки в целом, заявил президент этой африканской страны Эммерсон Мнангагва."Продвижение и поощрение многополярного мира имеет большой потенциал для нас, для Африки и для развивающегося третьего мира для того, чтобы реализовывать сбалансированное, инклюзивное развитие, модернизацию и индустриализацию", - сказал Мнангагва в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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зимбабве, африка, эммерсон мнангагва
ПМЭФ-2024, Зимбабве, Африка, Эммерсон Мнангагва
Президент Зимбабве заявил о большом потенциале развития многополярного мира

Мнангагва: продвижение многополярного мира имеет большой потенциал для Зимбабве

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Иван Секретарев
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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Продвижение многополярного мира имеет большой потенциал для Зимбабве и Африки в целом, заявил президент этой африканской страны Эммерсон Мнангагва.
"Продвижение и поощрение многополярного мира имеет большой потенциал для нас, для Африки и для развивающегося третьего мира для того, чтобы реализовывать сбалансированное, инклюзивное развитие, модернизацию и индустриализацию", - сказал Мнангагва в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Путин надеется, что Зимбабве примет участие во встрече глав МИД осенью
6 июня, 22:19
 
ПМЭФ-2024ЗимбабвеАфрикаЭммерсон Мнангагва
 
 
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