https://ria.ru/20240607/pmef-1951436473.html
Президент Зимбабве заявил о большом потенциале развития многополярного мира
Президент Зимбабве заявил о большом потенциале развития многополярного мира - РИА Новости, 07.06.2024
Президент Зимбабве заявил о большом потенциале развития многополярного мира
Продвижение многополярного мира имеет большой потенциал для Зимбабве и Африки в целом, заявил президент этой африканской страны Эммерсон Мнангагва. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:49
2024-06-07T16:49
2024-06-07T17:25
пмэф-2024
зимбабве
африка
эммерсон мнангагва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951438769_0:523:2711:2048_1920x0_80_0_0_ff271f7174d779ff0b49d3e88deae31d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Продвижение многополярного мира имеет большой потенциал для Зимбабве и Африки в целом, заявил президент этой африканской страны Эммерсон Мнангагва."Продвижение и поощрение многополярного мира имеет большой потенциал для нас, для Африки и для развивающегося третьего мира для того, чтобы реализовывать сбалансированное, инклюзивное развитие, модернизацию и индустриализацию", - сказал Мнангагва в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240606/putin-1951175691.html
зимбабве
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951438769_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_add2d47c81960e0bdcaaab2b0070ab3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимбабве, африка, эммерсон мнангагва
ПМЭФ-2024, Зимбабве, Африка, Эммерсон Мнангагва
Президент Зимбабве заявил о большом потенциале развития многополярного мира
Мнангагва: продвижение многополярного мира имеет большой потенциал для Зимбабве