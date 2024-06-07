https://ria.ru/20240607/pmef-1951436473.html

Президент Зимбабве заявил о большом потенциале развития многополярного мира

Президент Зимбабве заявил о большом потенциале развития многополярного мира - РИА Новости, 07.06.2024

Президент Зимбабве заявил о большом потенциале развития многополярного мира

Продвижение многополярного мира имеет большой потенциал для Зимбабве и Африки в целом, заявил президент этой африканской страны Эммерсон Мнангагва. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:49

2024-06-07T16:49

2024-06-07T17:25

пмэф-2024

зимбабве

африка

эммерсон мнангагва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951438769_0:523:2711:2048_1920x0_80_0_0_ff271f7174d779ff0b49d3e88deae31d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Продвижение многополярного мира имеет большой потенциал для Зимбабве и Африки в целом, заявил президент этой африканской страны Эммерсон Мнангагва."Продвижение и поощрение многополярного мира имеет большой потенциал для нас, для Африки и для развивающегося третьего мира для того, чтобы реализовывать сбалансированное, инклюзивное развитие, модернизацию и индустриализацию", - сказал Мнангагва в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240606/putin-1951175691.html

зимбабве

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

зимбабве, африка, эммерсон мнангагва