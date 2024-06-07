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Нельзя, чтобы одна страна стала мировым центральным банком, заявил Арсе - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
16:32 07.06.2024 (обновлено: 16:37 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pmef-1951423505.html
Нельзя, чтобы одна страна стала мировым центральным банком, заявил Арсе
Нельзя, чтобы одна страна стала мировым центральным банком, заявил Арсе - РИА Новости, 07.06.2024
Нельзя, чтобы одна страна стала мировым центральным банком, заявил Арсе
Президент Боливии Луис Арсе заявил, что нельзя допускать, чтобы одна страна стала "мировым центральным банком" и определяла денежно-кредитную политику в мире. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:32
2024-06-07T16:37
пмэф-2024
луис арсе
боливия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что нельзя допускать, чтобы одна страна стала "мировым центральным банком" и определяла денежно-кредитную политику в мире."Нельзя допустить, чтобы одна какая-то страна стала мировым центральным банком и определяла денежно-кредитную политику во всем мире. Эти времена уже прошли", - сказал Луис Арсе в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Он добавил, что в многополярном мире нужно распространять собственные валюты, проводить в них взаиморасчеты.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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луис арсе, боливия, экономика
ПМЭФ-2024, Луис Арсе, Боливия, Экономика
Нельзя, чтобы одна страна стала мировым центральным банком, заявил Арсе

Президент Боливии: нельзя, чтобы одна страна определяли денежную политику в мире

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что нельзя допускать, чтобы одна страна стала "мировым центральным банком" и определяла денежно-кредитную политику в мире.
"Нельзя допустить, чтобы одна какая-то страна стала мировым центральным банком и определяла денежно-кредитную политику во всем мире. Эти времена уже прошли", - сказал Луис Арсе в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Он добавил, что в многополярном мире нужно распространять собственные валюты, проводить в них взаиморасчеты.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024Луис АрсеБоливияЭкономика
 
 
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