https://ria.ru/20240607/pmef-1951423505.html

Нельзя, чтобы одна страна стала мировым центральным банком, заявил Арсе

Нельзя, чтобы одна страна стала мировым центральным банком, заявил Арсе - РИА Новости, 07.06.2024

Нельзя, чтобы одна страна стала мировым центральным банком, заявил Арсе

Президент Боливии Луис Арсе заявил, что нельзя допускать, чтобы одна страна стала "мировым центральным банком" и определяла денежно-кредитную политику в мире. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:32

2024-06-07T16:32

2024-06-07T16:37

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что нельзя допускать, чтобы одна страна стала "мировым центральным банком" и определяла денежно-кредитную политику в мире."Нельзя допустить, чтобы одна какая-то страна стала мировым центральным банком и определяла денежно-кредитную политику во всем мире. Эти времена уже прошли", - сказал Луис Арсе в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Он добавил, что в многополярном мире нужно распространять собственные валюты, проводить в них взаиморасчеты.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/mir-1951309337.html

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луис арсе, боливия, экономика