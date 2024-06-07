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Нельзя, чтобы одна страна стала мировым центральным банком, заявил Арсе
Нельзя, чтобы одна страна стала мировым центральным банком, заявил Арсе - РИА Новости, 07.06.2024
Нельзя, чтобы одна страна стала мировым центральным банком, заявил Арсе
Президент Боливии Луис Арсе заявил, что нельзя допускать, чтобы одна страна стала "мировым центральным банком" и определяла денежно-кредитную политику в мире. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:32
2024-06-07T16:32
2024-06-07T16:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что нельзя допускать, чтобы одна страна стала "мировым центральным банком" и определяла денежно-кредитную политику в мире."Нельзя допустить, чтобы одна какая-то страна стала мировым центральным банком и определяла денежно-кредитную политику во всем мире. Эти времена уже прошли", - сказал Луис Арсе в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Он добавил, что в многополярном мире нужно распространять собственные валюты, проводить в них взаиморасчеты.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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луис арсе, боливия, экономика
ПМЭФ-2024, Луис Арсе, Боливия, Экономика
Нельзя, чтобы одна страна стала мировым центральным банком, заявил Арсе
Президент Боливии: нельзя, чтобы одна страна определяли денежную политику в мире
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что нельзя допускать, чтобы одна страна стала "мировым центральным банком" и определяла денежно-кредитную политику в мире.
"Нельзя допустить, чтобы одна какая-то страна стала мировым центральным банком и определяла денежно-кредитную политику во всем мире. Эти времена уже прошли", - сказал Луис Арсе в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Он добавил, что в многополярном мире нужно распространять собственные валюты, проводить в них взаиморасчеты.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.