https://ria.ru/20240607/pmef-1951420416.html

Экономики БРИКС нарушили гегемонию США, заявил президент Боливии

Экономики БРИКС нарушили гегемонию США, заявил президент Боливии - РИА Новости, 07.06.2024

Экономики БРИКС нарушили гегемонию США, заявил президент Боливии

Экономики БРИКС нарушили гегемонию США и являются надеждой на сотрудничество между странами, сообщил президент Боливии Луис Арсе. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:25

2024-06-07T16:25

2024-06-07T17:31

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Экономики БРИКС нарушили гегемонию США и являются надеждой на сотрудничество между странами, сообщил президент Боливии Луис Арсе. "Экономики этого блока, блока БРИКС, смогли нарушить гегемония США и они являются надеждой на развитие сотрудничества и взаимодополняемость между странами", - сказал Луис Арсе, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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экономика, сша, боливия, луис арсе, брикс