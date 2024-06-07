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Экономики БРИКС нарушили гегемонию США, заявил президент Боливии
Экономики БРИКС нарушили гегемонию США, заявил президент Боливии - РИА Новости, 07.06.2024
Экономики БРИКС нарушили гегемонию США, заявил президент Боливии
Экономики БРИКС нарушили гегемонию США и являются надеждой на сотрудничество между странами, сообщил президент Боливии Луис Арсе. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:25
2024-06-07T16:25
2024-06-07T17:31
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Экономики БРИКС нарушили гегемонию США и являются надеждой на сотрудничество между странами, сообщил президент Боливии Луис Арсе. "Экономики этого блока, блока БРИКС, смогли нарушить гегемония США и они являются надеждой на развитие сотрудничества и взаимодополняемость между странами", - сказал Луис Арсе, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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экономика, сша, боливия, луис арсе, брикс
ПМЭФ-2024, Экономика, США, Боливия, Луис Арсе, БРИКС
Экономики БРИКС нарушили гегемонию США, заявил президент Боливии
Президент Боливии Арсе назвал экономики БРИКС надеждой на сотрудничество