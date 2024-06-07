https://ria.ru/20240607/pmef-1951418611.html

"Ядерное оружие не нужно". Путин раскрыл стратегию России

"Ядерное оружие не нужно". Путин раскрыл стратегию России - РИА Новости, 07.06.2024

"Ядерное оружие не нужно". Путин раскрыл стратегию России

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил президент России с программной речью об экономике страны, а затем... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:25

2024-06-07T16:25

2024-06-07T19:36

владимир путин

россия

пмэф

экономика

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил президент России с программной речью об экономике страны, а затем поучаствовал в дискуссии. О главном из того, что сказал глава государства, — в материале РИА Новости.Насыщенное выступлениеПутин участвует в пленарке ПМЭФ с 2005-го. Содержание речи зависит от основной темы форума. В этом году ее сформулировали так: "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста". Выступления президента — всегда программные.В этом году сессию модерировал политолог Сергей Караганов. Также компанию Путину составили президенты Боливии и Зимбабве, с которыми он провел двусторонние переговоры накануне.Лидеры государств выступили с докладами, а после обсудили различные темы: от миграции до национальной идеи. Коснулись и вопросов актуальной международной повестки. О легитимности и ядерном оружииСамой насущной стала тема украинского конфликта. "Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти", — оценил Путин состояние дел в соседней стране после окончания президентского срока Владимира Зеленского. "Проблема, конечно, есть, потому что действующие власти, судя по всему, — так предварительный, даже беглый анализ законодательства Украины показывает — <…> легитимность утратили", — отметил глава российского государства.Отвечая на вопросы об обстановке на фронте, президент отметил: главное — не скорость выполнения задач, а сохранение жизней российских бойцов. Поэтому он не согласился с мнением модератора о дополнительном призыве. Личного состава, уверен глава государства, сейчас достаточно: "Нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем". К тому же многие добровольно подписывают контракт с Вооруженными силами. Только с начала этого года — 160 тысяч. На Украине же, напротив, без повсеместной мобилизации и снижения возрастного порога не обойтись — это, отметил президент, условие США.Говоря о перспективе использования оружия массового уничтожения, Путин обратился к ядерной доктрине России. "Там все написано, — напомнил он. — Применение возможно в исключительном случае: в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. Я не считаю, что такой случай наступил". "России не нужно ядерное оружие для победы, когда есть русский характер", — выразил уверенность президент.Что же касается военных поставок в дружественные страны в ответ на накачку оружием Украины, то Россия оставляет за собой право на такие меры. Пока же, подчеркнул Путин, этого не происходит.О мигрантахВо время дискуссии коснулись темы миграции, которая сейчас волнует многих. Путин признал, что осмысленной миграционной политики не выстроено. "Проблема есть. <...> Как готовить их (мигрантов) с точки зрения знания русского языка, нашей культуры и традиций, наших законов, чтобы этим людям, которые приезжают, было комфортно здесь. И самое главное — местным гражданам не создавать никаких проблем ни на рынке труда, ни в быту. <...> Конечно, нам очень многое нужно будет по этому направлению сделать", — сказал он.Между тем российский лидер подчеркнул: стране нужны не просто трудовые мигранты, а квалифицированные люди с определенной подготовкой и знанием языка. Об общей идееТакже Караганов спросил у главы государства, почему российские власти "боятся ввести жесткую государственную идеологию для всех тех, кто хочет и готов служить государству и обществу"."Мы ничего не боимся, — ответил президент — Но есть конституция, о которой вы упомянули, и там сказано о том, что господствующей идеологии у нас быть не должно". Она была в СССР, однако это не уберегло Советский Союз от развала, напомнил Путин. В разные времена в отечество по-разному верили. Веру в коммунизм потеряли многие, но не все, отметил он. Самой лучшей объединяющей идеей сейчас может стать настоящий, не "квасной" патриотизм. И участники спецоперации на Украине — яркий пример такого патриотизма.О "развороте на Восток"Затронули тему отношений с Европой. В частности, обсудили, утратит ли Россия из-за "разворота на Восток" свои "гены европейской культуры".Путин отметил, что сейчас как раз западноевропейские страны утрачивают свою идентичность: их отравляют "глобальные либералисты". Россия же становится центром традиционных европейских ценностей.А разворачиваться на Восток, подчеркнул президент, мы начали задолго до событий на Украине, ведь там по экономическим причинам формируется новый мировой центр: "Это неизбежное течение событий".Путин привел пример: сегодня общий ВВП стран БРИКС уже больше совокупного ВВП стран "Большой семерки"."Картина меняется"Собственно, с темы сотрудничества в рамках БРИКС и началось пленарное заседание форума."Мы видим, что экономика номер один — Китай (с большим отрывом от США. — Прим. ред.)", — продолжил президент. Все громче заявляют о себе страны Южной Азии и Африки. По оценкам экспертов, именно они определят облик мира в этом столетии.Россия, "несмотря на нелегитимные санкции", остается одним из ключевых участников мировой торговли. На долю дружественных стран приходится три четверти внешнего товарооборота. При этом Москва готова предлагать другим государствам полноформатное технологическое партнерство: с подготовкой кадров, локализацией производств, страхованием.Важна и логистика. Особое внимание Россия уделяет коридорам "Север — Юг" и черноморскому направлению. Активно развивается Северный морской путь. К 2030 году международные перевозки через российскую территорию увеличатся в полтора раза по сравнению с 2021-м.Доверия к западным платежным системам нет. Расчеты в "токсичных валютах" сократились вдвое, в рублях же — выросли. В первую очередь это касается товарообмена с БРИКС, чья доля в мировом ВВП увеличилась до 36%.Цифры и планыИзменилась структура экономики. В 2023 году ВВП прибавил 3,6%, в 2024-м ожидается 5,4%. Темпы превышают среднемировые. Причем такую динамику обеспечивают несырьевые отрасли."Лидерские позиции надо постоянно поддерживать, усиливать", — подчеркнул Путин. И напомнил, что Россия, согласно оценке Всемирного банка, стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности.К 2030 году импорт должен сократиться до 17%, а инвестиции в основной капитал необходимо увеличить на 60% относительно 2020-го. В последние годы на этом направлении все получается. Но инвестиционную активность надо обеспечивать ресурсами. В частности, будет развиваться промышленная ипотека.К концу десятилетия повысится вдвое и капитализация фондового рынка страны — до двух третей ВВП.Безработица сейчас — 2,6%. Показатель значительно снизился среди молодежи в тех регионах, где прежде зашкаливал. И теперь главный вопрос "не как найти работу", а "где и как найти кадры", констатировал президент.Пора вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, на это уже есть ресурсы. Процесс возобновится с 1 февраля 2025 года. "Это будет действительно справедливо", — отметил Путин.IT и наука"Цифровая платформенная революция" — еще одно структурное изменение. Проект "Экономика данных" ставит целью цифровизацию всех сфер, причем на отечественном программном обеспечении. По 2030-й включительно сохранится пониженная налоговая ставка в пять процентов.Государство запустит проекты по достижению "технологического суверенитета". Определит опорные колледжи, НИИ. Расходы на научные исследования увеличатся как минимум до двух процентов ВВП.Нужно создать также эффективный рыночный механизм внедрения изобретений, чтобы они "не валялись на полке". Молодое поколение российских предпринимателей выпускает продукцию, которая по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги, уверен президент.Регионы и МРОТВ следующем году стартуют программы по развитию регионов. Головные структуры госкорпораций могут перенести из столицы. Это, конечно, требует проработки, но заслуживает внимания, считает Путин.В рамках поддержки регионов приступили к списанию двух третей ранее выданных им бюджетных кредитов, добавил российский лидер. Эти средства направят на модернизацию транспорта, расселение аварийного жилья, строительство дорог, улучшение других условий жизни населения.Путин также указал на необходимость широко вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно использующиеся земельные участки.Семьям с двумя детьми в малых городах предложат ипотеку под шесть процентов. То же самое — во всех регионах тем, кто хочет построить собственный дом.Государство установит соотношение минимального размера оплаты труда и медианной зарплаты по стране, его будут индексировать. К 2030 году МРОТ достигнет 35 тысяч рублей.В целом же российская экономика успешно справляется с вызовами, продиктованными глобальными процессами, заключил президент. И заверил, что власти продолжат "наращивать поддержку позитивных изменений".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, россия, пмэф, экономика