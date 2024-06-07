https://ria.ru/20240607/pmef-1951413398.html
Президент Боливии заявил, что мировой порядок переходит к многополярности
Президент Боливии заявил, что мировой порядок переходит к многополярности - РИА Новости, 07.06.2024
Президент Боливии заявил, что мировой порядок переходит к многополярности
Президент президент Боливии Луис Арсе выразил уверенность, что мировой порядок переходит к более сбалансированному состоянию, основанному на многополярности. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:12
2024-06-07T16:12
2024-06-07T17:29
пмэф-2024
боливия
луис арсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951430122_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_732c4a458cb64f576686fbb35ecd054e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент президент Боливии Луис Арсе выразил уверенность, что мировой порядок переходит к более сбалансированному состоянию, основанному на многополярности."Я уверен, мы все считаем, что мировой порядок переходит к более справедливому, сбалансированному состоянию, основанному на многополярности, многосторонности", - сказал Луис Арсе в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Ранее президент Боливии сообщал РИА Новости, что страна имеет хорошие шансы на вступление в БРИКС в этом году, этот вопрос поднимался на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240606/lama-1950946927.html
https://ria.ru/20240606/arse-1951074116.html
боливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951430122_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7ee300b6949b1aba61b1cd27cd10351.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боливия, луис арсе
ПМЭФ-2024, Боливия, Луис Арсе
Президент Боливии заявил, что мировой порядок переходит к многополярности
Президент Боливии: мировой порядок переходит к более сбалансированному состоянию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент президент Боливии Луис Арсе выразил уверенность, что мировой порядок переходит к более сбалансированному состоянию, основанному на многополярности.
"Я уверен, мы все считаем, что мировой порядок переходит к более справедливому, сбалансированному состоянию, основанному на многополярности, многосторонности", - сказал Луис Арсе в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Ранее президент Боливии сообщал РИА Новости, что страна имеет хорошие шансы на вступление в БРИКС в этом году, этот вопрос поднимался на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.