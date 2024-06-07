https://ria.ru/20240607/pmef-1951413398.html

Президент Боливии заявил, что мировой порядок переходит к многополярности

Президент Боливии заявил, что мировой порядок переходит к многополярности - РИА Новости, 07.06.2024

Президент Боливии заявил, что мировой порядок переходит к многополярности

Президент президент Боливии Луис Арсе выразил уверенность, что мировой порядок переходит к более сбалансированному состоянию, основанному на многополярности. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:12

2024-06-07T16:12

2024-06-07T17:29

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боливия

луис арсе

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент президент Боливии Луис Арсе выразил уверенность, что мировой порядок переходит к более сбалансированному состоянию, основанному на многополярности."Я уверен, мы все считаем, что мировой порядок переходит к более справедливому, сбалансированному состоянию, основанному на многополярности, многосторонности", - сказал Луис Арсе в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Ранее президент Боливии сообщал РИА Новости, что страна имеет хорошие шансы на вступление в БРИКС в этом году, этот вопрос поднимался на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240606/lama-1950946927.html

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боливия

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боливия, луис арсе