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Президент Боливии заявил, что мировой порядок переходит к многополярности - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
16:12 07.06.2024 (обновлено: 17:29 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pmef-1951413398.html
Президент Боливии заявил, что мировой порядок переходит к многополярности
Президент Боливии заявил, что мировой порядок переходит к многополярности - РИА Новости, 07.06.2024
Президент Боливии заявил, что мировой порядок переходит к многополярности
Президент президент Боливии Луис Арсе выразил уверенность, что мировой порядок переходит к более сбалансированному состоянию, основанному на многополярности. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:12
2024-06-07T17:29
пмэф-2024
боливия
луис арсе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент президент Боливии Луис Арсе выразил уверенность, что мировой порядок переходит к более сбалансированному состоянию, основанному на многополярности."Я уверен, мы все считаем, что мировой порядок переходит к более справедливому, сбалансированному состоянию, основанному на многополярности, многосторонности", - сказал Луис Арсе в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Ранее президент Боливии сообщал РИА Новости, что страна имеет хорошие шансы на вступление в БРИКС в этом году, этот вопрос поднимался на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240606/lama-1950946927.html
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боливия, луис арсе
ПМЭФ-2024, Боливия, Луис Арсе
Президент Боливии заявил, что мировой порядок переходит к многополярности

Президент Боливии: мировой порядок переходит к более сбалансированному состоянию

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Иван Секретарев
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Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент президент Боливии Луис Арсе выразил уверенность, что мировой порядок переходит к более сбалансированному состоянию, основанному на многополярности.
"Я уверен, мы все считаем, что мировой порядок переходит к более справедливому, сбалансированному состоянию, основанному на многополярности, многосторонности", - сказал Луис Арсе в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Лама - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Главу Минсельхоза призвали отказаться от закупки в Боливии мяса ламы
6 июня, 12:08
Ранее президент Боливии сообщал РИА Новости, что страна имеет хорошие шансы на вступление в БРИКС в этом году, этот вопрос поднимался на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент Боливии Луис Альберто Арсе - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Президента Боливии в Петербурге угостили земляничным супом с пломбиром
6 июня, 16:40
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
 
ПМЭФ-2024БоливияЛуис Арсе
 
 
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