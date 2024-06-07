https://ria.ru/20240607/pmef-1951396783.html
На ПМЭФ показали видео о роли России в формировании нового миропорядка
На ПМЭФ показали видео о роли России в формировании нового миропорядка - РИА Новости, 07.06.2024
На ПМЭФ показали видео о роли России в формировании нового миропорядка
Перед началом пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме показали видео о роли России в формировании нового миропорядка, передает... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:38
2024-06-07T15:38
2024-06-07T15:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Перед началом пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме показали видео о роли России в формировании нового миропорядка, передает корреспондент РИА Новости. В видеоролике говорилось о западных колонизаторах, о том, как Россия сумела избежать западной колонизации, и о том, как она возглавила борьбу за новое мироустройство. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/kiselev-1950913254.html
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Видео о роли России в формировании нового миропорядка на ПМЭФ
Перед началом пленарного заседания на ПМЭФ показали видео о роли России в формировании нового миропорядка
2024-06-07T15:38
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия
На ПМЭФ показали видео о роли России в формировании нового миропорядка
Перед пленаркой ПМЭФ показали видео о роли РФ в формировании нового миропорядка