https://ria.ru/20240607/pmef-1951396783.html

На ПМЭФ показали видео о роли России в формировании нового миропорядка

На ПМЭФ показали видео о роли России в формировании нового миропорядка - РИА Новости, 07.06.2024

На ПМЭФ показали видео о роли России в формировании нового миропорядка

Перед началом пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме показали видео о роли России в формировании нового миропорядка, передает... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:38

2024-06-07T15:38

2024-06-07T15:42

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Перед началом пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме показали видео о роли России в формировании нового миропорядка, передает корреспондент РИА Новости. В видеоролике говорилось о западных колонизаторах, о том, как Россия сумела избежать западной колонизации, и о том, как она возглавила борьбу за новое мироустройство. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/kiselev-1950913254.html

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Видео о роли России в формировании нового миропорядка на ПМЭФ Перед началом пленарного заседания на ПМЭФ показали видео о роли России в формировании нового миропорядка 2024-06-07T15:38 true PT0M35S

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