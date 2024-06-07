Рейтинг@Mail.ru
На ПМЭФ показали видео о роли России в формировании нового миропорядка - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:38 07.06.2024 (обновлено: 15:42 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pmef-1951396783.html
На ПМЭФ показали видео о роли России в формировании нового миропорядка
На ПМЭФ показали видео о роли России в формировании нового миропорядка - РИА Новости, 07.06.2024
На ПМЭФ показали видео о роли России в формировании нового миропорядка
Перед началом пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме показали видео о роли России в формировании нового миропорядка, передает... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:38
2024-06-07T15:42
пмэф-2024
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951374280_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b11c4bedf142f53d88e5a1dc517b695.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Перед началом пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме показали видео о роли России в формировании нового миропорядка, передает корреспондент РИА Новости. В видеоролике говорилось о западных колонизаторах, о том, как Россия сумела избежать западной колонизации, и о том, как она возглавила борьбу за новое мироустройство. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/kiselev-1950913254.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео о роли России в формировании нового миропорядка на ПМЭФ
Перед началом пленарного заседания на ПМЭФ показали видео о роли России в формировании нового миропорядка
2024-06-07T15:38
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951374280_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eca0ca1c0e6d09e479b3321cadd3ad94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
ПМЭФ-2024, Россия
На ПМЭФ показали видео о роли России в формировании нового миропорядка

Перед пленаркой ПМЭФ показали видео о роли РФ в формировании нового миропорядка

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Перед началом пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме показали видео о роли России в формировании нового миропорядка, передает корреспондент РИА Новости.
В видеоролике говорилось о западных колонизаторах, о том, как Россия сумела избежать западной колонизации, и о том, как она возглавила борьбу за новое мироустройство.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Киселев назвал БРИКС ключевым элементом нового мирового порядка
6 июня, 10:48
 
ПМЭФ-2024Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала