Беглов доложил Путину о заключенных на ПМЭФ соглашениях
Беглов: на ПМЭФ заключили соглашения на более триллиона рублей
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 7 июня 2024
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 7 июня 2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено соглашений на 1 триллион 227 миллиардов рублей.
Встреча, которая была показала в эфире телеканала "Россия 24", состоялась на полях ПМЭФ.
В США признали неудобную правду о ПМЭФ
Вчера, 13:51
"Владимир Владимирович, добрый день! Хочу поздравить с большим успехом форума нашего! Мы заключили соглашений на один триллион двести двадцать семь миллиардов рублей. Успех большой, не только у нас, но и у других регионов. Благодарим вас за поддержку Петербурга", - сказал Беглов.
"Надо благодарить Анатолия Александровича Собчака, он был инициатором создания Петербургского экономического форума и первым его организатором. Мы только помогали ему тогда сделать эти первые шаги. Теперь действительно это превратилось в такую востребованную и очень нужную масштабную площадку", - ответил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Работа в самом разгаре: очередной день на ПМЭФ-2024
6 июня, 18:40