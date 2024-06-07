https://ria.ru/20240607/pmef-1951371345.html

Беглов доложил Путину о заключенных на ПМЭФ соглашениях

Беглов доложил Путину о заключенных на ПМЭФ соглашениях - РИА Новости, 07.06.2024

Беглов доложил Путину о заключенных на ПМЭФ соглашениях

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:55

2024-06-07T14:55

2024-06-07T16:50

пмэф-2024

экономика

россия

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александр беглов

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено соглашений на 1 триллион 227 миллиардов рублей.Встреча, которая была показала в эфире телеканала "Россия 24", состоялась на полях ПМЭФ."Владимир Владимирович, добрый день! Хочу поздравить с большим успехом форума нашего! Мы заключили соглашений на один триллион двести двадцать семь миллиардов рублей. Успех большой, не только у нас, но и у других регионов. Благодарим вас за поддержку Петербурга", - сказал Беглов."Надо благодарить Анатолия Александровича Собчака, он был инициатором создания Петербургского экономического форума и первым его организатором. Мы только помогали ему тогда сделать эти первые шаги. Теперь действительно это превратилось в такую востребованную и очень нужную масштабную площадку", - ответил Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/forum-1951332232.html

https://ria.ru/20240606/pmef-1951314241.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, пмэф, александр беглов, владимир путин