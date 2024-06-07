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Беглов доложил Путину о заключенных на ПМЭФ соглашениях - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
14:55 07.06.2024 (обновлено: 16:50 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pmef-1951371345.html
Беглов доложил Путину о заключенных на ПМЭФ соглашениях
Беглов доложил Путину о заключенных на ПМЭФ соглашениях - РИА Новости, 07.06.2024
Беглов доложил Путину о заключенных на ПМЭФ соглашениях
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:55
2024-06-07T16:50
пмэф-2024
экономика
россия
пмэф
александр беглов
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено соглашений на 1 триллион 227 миллиардов рублей.Встреча, которая была показала в эфире телеканала "Россия 24", состоялась на полях ПМЭФ."Владимир Владимирович, добрый день! Хочу поздравить с большим успехом форума нашего! Мы заключили соглашений на один триллион двести двадцать семь миллиардов рублей. Успех большой, не только у нас, но и у других регионов. Благодарим вас за поддержку Петербурга", - сказал Беглов."Надо благодарить Анатолия Александровича Собчака, он был инициатором создания Петербургского экономического форума и первым его организатором. Мы только помогали ему тогда сделать эти первые шаги. Теперь действительно это превратилось в такую востребованную и очень нужную масштабную площадку", - ответил Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/forum-1951332232.html
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экономика, россия, пмэф, александр беглов, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, ПМЭФ, Александр Беглов, Владимир Путин
Беглов доложил Путину о заключенных на ПМЭФ соглашениях

Беглов: на ПМЭФ заключили соглашения на более триллиона рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 7 июня 2024
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 7 июня 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено соглашений на 1 триллион 227 миллиардов рублей.
Встреча, которая была показала в эфире телеканала "Россия 24", состоялась на полях ПМЭФ.
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"Владимир Владимирович, добрый день! Хочу поздравить с большим успехом форума нашего! Мы заключили соглашений на один триллион двести двадцать семь миллиардов рублей. Успех большой, не только у нас, но и у других регионов. Благодарим вас за поддержку Петербурга", - сказал Беглов.
"Надо благодарить Анатолия Александровича Собчака, он был инициатором создания Петербургского экономического форума и первым его организатором. Мы только помогали ему тогда сделать эти первые шаги. Теперь действительно это превратилось в такую востребованную и очень нужную масштабную площадку", - ответил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияПМЭФАлександр БегловВладимир Путин
 
 
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