https://ria.ru/20240607/pmef-1951355302.html

Пакистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта

Пакистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта - РИА Новости, 07.06.2024

Пакистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта

Пакистан и Россия подписали в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:32

2024-06-07T14:32

2024-06-07T14:32

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экономика

пакистан

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пакистан и Россия подписали в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта, сообщило в пятницу посольство Пакистана в РФ. Документ был подписан между министерством железных дорог Пакистана и министерством транспорта РФ. "Меморандум будет способствовать реализации проектов модернизации железных дорог и других важных инициатив в этой области. Документ также определяет параметры возможного будущего сотрудничества между соответствующими компаниями, занятыми в железнодорожном секторе, и направлен на поддержку и содействие международным грузовым перевозкам", - говорится в сообщении посольства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950117454.html

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экономика, пакистан, россия