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Пакистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта
Пакистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта - РИА Новости, 07.06.2024
Пакистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта
Пакистан и Россия подписали в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:32
2024-06-07T14:32
2024-06-07T14:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пакистан и Россия подписали в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта, сообщило в пятницу посольство Пакистана в РФ. Документ был подписан между министерством железных дорог Пакистана и министерством транспорта РФ. "Меморандум будет способствовать реализации проектов модернизации железных дорог и других важных инициатив в этой области. Документ также определяет параметры возможного будущего сотрудничества между соответствующими компаниями, занятыми в железнодорожном секторе, и направлен на поддержку и содействие международным грузовым перевозкам", - говорится в сообщении посольства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950117454.html
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экономика, пакистан, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Пакистан, Россия
Пакистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта
Посольство в РФ: Россия и Пакистан подписали меморандум о сотрудничестве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пакистан и Россия подписали в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта, сообщило в пятницу посольство Пакистана в РФ.
Документ был подписан между министерством железных дорог Пакистана и министерством транспорта РФ.
"Меморандум будет способствовать реализации проектов модернизации железных дорог и других важных инициатив в этой области. Документ также определяет параметры возможного будущего сотрудничества между соответствующими компаниями, занятыми в железнодорожном секторе, и направлен на поддержку и содействие международным грузовым перевозкам", - говорится в сообщении посольства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.