https://ria.ru/20240607/pmef-1951285190.html

У Путина в пятницу не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ

У Путина в пятницу не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024

У Путина в пятницу не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ

У президента РФ Владимира Путина в пятницу не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:09

2024-06-07T12:09

2024-06-07T12:09

пмэф-2024

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950464525_0:194:3287:2043_1920x0_80_0_0_df5c93b877e071667348fad87035f783.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина в пятницу не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Также на полях здесь может быть до непосредственно пленарки, может быть после мы не исключаем рабочих встреч президента. Будем вас информировать",- сказал он. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков