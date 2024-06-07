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У Путина в пятницу не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ
У Путина в пятницу не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
У Путина в пятницу не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ
У президента РФ Владимира Путина в пятницу не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:09
2024-06-07T12:09
2024-06-07T12:09
пмэф-2024
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дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина в пятницу не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Также на полях здесь может быть до непосредственно пленарки, может быть после мы не исключаем рабочих встреч президента. Будем вас информировать",- сказал он. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
ПМЭФ-2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
У Путина в пятницу не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ
Песков: у Путина не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ