Рейтинг@Mail.ru
У Путина в пятницу не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
12:09 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/pmef-1951285190.html
У Путина в пятницу не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ
У Путина в пятницу не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
У Путина в пятницу не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ
У президента РФ Владимира Путина в пятницу не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:09
2024-06-07T12:09
пмэф-2024
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950464525_0:194:3287:2043_1920x0_80_0_0_df5c93b877e071667348fad87035f783.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина в пятницу не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Также на полях здесь может быть до непосредственно пленарки, может быть после мы не исключаем рабочих встреч президента. Будем вас информировать",- сказал он. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950464525_350:0:3079:2047_1920x0_80_0_0_2eec9c455429662cf6e804bff23d5b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
ПМЭФ-2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
У Путина в пятницу не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ

Песков: у Путина не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина в пятницу не исключаются рабочие встречи на полях ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Также на полях здесь может быть до непосредственно пленарки, может быть после мы не исключаем рабочих встреч президента. Будем вас информировать",- сказал он.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Песков рассказал о международных контактах Путина на ПМЭФ
3 июня, 12:35
 
ПМЭФ-2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала