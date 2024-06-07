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Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина будет Караганов - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
11:43 07.06.2024 (обновлено: 16:52 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pmef-1951276319.html
Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина будет Караганов
Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина будет Караганов - РИА Новости, 07.06.2024
Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина будет Караганов
Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина будет политолог Сергей Караганов, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:43
2024-06-07T16:52
пмэф-2024
политика
россия
владимир путин
сергей караганов
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина будет политолог Сергей Караганов, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Состоится пленарная дискуссия, модерировать ее, как я уже сказал, будет Караганов. Обещает быть весьма и весьма интересно, ждем", - сказал Песков.На вопрос журналиста, с чем связан выбор, Песков ответил, что Караганов является широкопрофильным экспертом в политике, экономике и сфере безопасности. "Это человек глубочайшего, широчайшего кругозора со своей точкой зрения на происходящее, очень авторитетный эксперт", - добавил он.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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политика, россия, владимир путин, сергей караганов, дмитрий песков
ПМЭФ-2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Караганов, Дмитрий Песков
Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина будет Караганов

Песков: модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина будет Караганов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПолитолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума
Политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина будет политолог Сергей Караганов, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоится пленарная дискуссия, модерировать ее, как я уже сказал, будет Караганов. Обещает быть весьма и весьма интересно, ждем", - сказал Песков.
На вопрос журналиста, с чем связан выбор, Песков ответил, что Караганов является широкопрофильным экспертом в политике, экономике и сфере безопасности. "Это человек глубочайшего, широчайшего кругозора со своей точкой зрения на происходящее, очень авторитетный эксперт", - добавил он.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинСергей КарагановДмитрий Песков
 
 
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