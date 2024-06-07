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Офисы Сбербанка в Крыму посетили 307 тысяч человек

Офисы Сбербанка в Крыму посетили 307 тысяч человек - РИА Новости, 07.06.2024

Офисы Сбербанка в Крыму посетили 307 тысяч человек

Офисы Сбербанка в Крыму за год их работы посетили 307 тысяч человек, кредитный портфель банка в регионе достиг 34 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:05

2024-06-07T11:05

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экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Офисы Сбербанка в Крыму за год их работы посетили 307 тысяч человек, кредитный портфель банка в регионе достиг 34 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка на ПМЭФ. "С мая прошлого года, когда "Сбер" открыл свое первое отделение в Крыму, 307 тысяч человек получили консультации, оформили продукты и услуги в отделениях банка", - сказано в сообщении. Отмечается, что сейчас в Крыму действует 16 точек обслуживания Сбербанка: 13 офисов для розничных клиентов и 3 — для бизнеса. К концу 2024 года филиальная сеть Сбербанка в регионе достигнет 25 офисов, а банкоматная – 200 устройств. Кредитный портфель Сбербанка в Крыму составляет 34 миллиарда рублей. За год работы офисов 5 тысяч крымских семей приобрели жилье с ипотекой Сбербанка, а выдачи жилищных кредитов составили более 18,5 миллиарда рублей. Кроме того, 23 тысячи россиян получили потребительский кредит на сумму 3,5 миллиарда рублей. А крымские предприниматели получили в Сбербанке почти 3 тысячи кредитов на развитие своего бизнеса и открыли 16,5 тысяч расчетных счетов. В сообщении говорится, что Сбербанк также помогает Крыму внедрять искусственный интеллект. Вместе с правительствами Крыма и Севастополя банк проводит специализированные дизайн-сессии по ИИ и круглые столы по ИИ-трансформации, где обсуждается, как интегрировать технологии искусственного интеллекта в различные сферы жизни и экономики полуострова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231025/sberbank-1905091269.html

https://ria.ru/20240604/sberbank-1950453220.html

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экономика, севастополь, сбербанк россии, сбер