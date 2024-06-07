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Мантуров рассказал о привлечении кадров в ОПК за полтора года
Мантуров рассказал о привлечении кадров в ОПК за полтора года - РИА Новости, 07.06.2024
Мантуров рассказал о привлечении кадров в ОПК за полтора года
Порядка 520 тысяч кадров было привлечено в оборонно-промышленный комплекс РФ менее чем за полтора года, сохраняется потребность еще в 160 тысячах человек,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Порядка 520 тысяч кадров было привлечено в оборонно-промышленный комплекс РФ менее чем за полтора года, сохраняется потребность еще в 160 тысячах человек, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы привлекли за меньше чем за полтора года 520 тысяч кадров в ОПК. И еще сохраняется потребность в 160 тысячах. То есть цифры достаточно большие", - сказал Мантуров на сессии ПМЭФ "Кадры решают!". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, денис мантуров
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о привлечении кадров в ОПК за полтора года
Мантуров: в ОПК за полтора года привлекли 520 тысяч кадров