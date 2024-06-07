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Нигерийский чиновник отметил широту возможностей на ПМЭФ
Нигерийский чиновник отметил широту возможностей на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Нигерийский чиновник отметил широту возможностей на ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) предоставляет много возможностей, а Запад изолирует себя от остального мира, заявил чиновник из Нигерии... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:20
2024-06-07T10:20
2024-06-07T10:25
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) предоставляет много возможностей, а Запад изолирует себя от остального мира, заявил чиновник из Нигерии Небеолиса Анако агентству Рейтер.. "В этом году мероприятие стало масштабнее... (На форуме) много возможностей", - заявил Анако. По его мнению, Запад изолирует себя и представляет собой меньшинство в мире. "Всегда лучше сотрудничать с другими частями мира", - добавил чиновник. Как отмечает агентство, многие иностранные участники отмечают высокий уровень проведения форума Россией. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. -0-
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экономика, нигерия, россия
Экономика, Нигерия, Россия, ПМЭФ-2024
Нигерийский чиновник отметил широту возможностей на ПМЭФ
Чиновник из Нигерии: ПМЭФ предоставляет возможности, а Запад изолирует себя