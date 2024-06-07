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Нигерийский чиновник отметил широту возможностей на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
10:20 07.06.2024 (обновлено: 10:25 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pmef-1951239936.html
Нигерийский чиновник отметил широту возможностей на ПМЭФ
Нигерийский чиновник отметил широту возможностей на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Нигерийский чиновник отметил широту возможностей на ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) предоставляет много возможностей, а Запад изолирует себя от остального мира, заявил чиновник из Нигерии... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:20
2024-06-07T10:25
экономика
нигерия
россия
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) предоставляет много возможностей, а Запад изолирует себя от остального мира, заявил чиновник из Нигерии Небеолиса Анако агентству Рейтер.. "В этом году мероприятие стало масштабнее... (На форуме) много возможностей", - заявил Анако. По его мнению, Запад изолирует себя и представляет собой меньшинство в мире. "Всегда лучше сотрудничать с другими частями мира", - добавил чиновник. Как отмечает агентство, многие иностранные участники отмечают высокий уровень проведения форума Россией. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. -0-
https://ria.ru/20240515/iran-1946154171.html
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экономика, нигерия, россия
Экономика, Нигерия, Россия, ПМЭФ-2024
Нигерийский чиновник отметил широту возможностей на ПМЭФ

Чиновник из Нигерии: ПМЭФ предоставляет возможности, а Запад изолирует себя

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) предоставляет много возможностей, а Запад изолирует себя от остального мира, заявил чиновник из Нигерии Небеолиса Анако агентству Рейтер..
"В этом году мероприятие стало масштабнее... (На форуме) много возможностей", - заявил Анако.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Иранская делегация примет участие в ПМЭФ, сообщил посол в Москве
15 мая, 14:58
По его мнению, Запад изолирует себя и представляет собой меньшинство в мире.
"Всегда лучше сотрудничать с другими частями мира", - добавил чиновник.
Как отмечает агентство, многие иностранные участники отмечают высокий уровень проведения форума Россией.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. -0-
Советник Президента РФ Антон Кобяков
Первый день ПМЭФ-24 собрал столько участников, сколько весь форум 2019 года
6 июня, 02:36
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаНигерияРоссия
 
 
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