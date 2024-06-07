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"Защитники Отечества" реализовал 25 тысяч проектов, сообщила глава фонда - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
10:06 07.06.2024 (обновлено: 10:17 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pmef-1951234175.html
"Защитники Отечества" реализовал 25 тысяч проектов, сообщила глава фонда
"Защитники Отечества" реализовал 25 тысяч проектов, сообщила глава фонда - РИА Новости, 07.06.2024
"Защитники Отечества" реализовал 25 тысяч проектов, сообщила глава фонда
Фонд "Защитники Отечества" за год реализовал 25 тысяч проектов патриотической направленности, полмиллиона детей участников СВО были к ним привлечены, сообщила... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:06
2024-06-07T10:17
пмэф-2024
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" за год реализовал 25 тысяч проектов патриотической направленности, полмиллиона детей участников СВО были к ним привлечены, сообщила на ПМЭФ председатель фонда Анна Цивилева. "Буквально за этот год работы мы (фонд "Защитники Отечества") смогли реализовать 25 тысяч проектов патриотической направленности. Полмиллиона детей участников специальной военной операции, в том числе семей погибших бойцов, были привлечены к этому", - сказала Цивилева на сессии "Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого развития" Петербургского международного экономического форума. Она отметила, что фонд отдельное внимание уделяет именно семьям участников боевых действий. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240402/fond-1937458651.html
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общество
ПМЭФ-2024, Общество
"Защитники Отечества" реализовал 25 тысяч проектов, сообщила глава фонда

Цивилева: фонд "Защитники Отечества" за год реализовал 25 тысяч проектов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева на ПМЭФ-2024
Председатель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" за год реализовал 25 тысяч проектов патриотической направленности, полмиллиона детей участников СВО были к ним привлечены, сообщила на ПМЭФ председатель фонда Анна Цивилева.
"Буквально за этот год работы мы (фонд "Защитники Отечества") смогли реализовать 25 тысяч проектов патриотической направленности. Полмиллиона детей участников специальной военной операции, в том числе семей погибших бойцов, были привлечены к этому", - сказала Цивилева на сессии "Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого развития" Петербургского международного экономического форума.
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Она отметила, что фонд отдельное внимание уделяет именно семьям участников боевых действий.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024Общество
 
 
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