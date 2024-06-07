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"Защитники Отечества" реализовал 25 тысяч проектов, сообщила глава фонда
"Защитники Отечества" реализовал 25 тысяч проектов, сообщила глава фонда - РИА Новости, 07.06.2024
"Защитники Отечества" реализовал 25 тысяч проектов, сообщила глава фонда
Фонд "Защитники Отечества" за год реализовал 25 тысяч проектов патриотической направленности, полмиллиона детей участников СВО были к ним привлечены, сообщила... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:06
2024-06-07T10:06
2024-06-07T10:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" за год реализовал 25 тысяч проектов патриотической направленности, полмиллиона детей участников СВО были к ним привлечены, сообщила на ПМЭФ председатель фонда Анна Цивилева. "Буквально за этот год работы мы (фонд "Защитники Отечества") смогли реализовать 25 тысяч проектов патриотической направленности. Полмиллиона детей участников специальной военной операции, в том числе семей погибших бойцов, были привлечены к этому", - сказала Цивилева на сессии "Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого развития" Петербургского международного экономического форума. Она отметила, что фонд отдельное внимание уделяет именно семьям участников боевых действий. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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общество
"Защитники Отечества" реализовал 25 тысяч проектов, сообщила глава фонда
Цивилева: фонд "Защитники Отечества" за год реализовал 25 тысяч проектов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" за год реализовал 25 тысяч проектов патриотической направленности, полмиллиона детей участников СВО были к ним привлечены, сообщила на ПМЭФ председатель фонда Анна Цивилева.
"Буквально за этот год работы мы (фонд "Защитники Отечества") смогли реализовать 25 тысяч проектов патриотической направленности. Полмиллиона детей участников специальной военной операции, в том числе семей погибших бойцов, были привлечены к этому", - сказала Цивилева на сессии "Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого развития" Петербургского международного экономического форума.
Она отметила, что фонд отдельное внимание уделяет именно семьям участников боевых действий.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.