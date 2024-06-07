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Импортозамещение успешно идет в сельхозмашиностроения, сообщил Голубев - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
08:18 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/pmef-1951210947.html
Импортозамещение успешно идет в сельхозмашиностроения, сообщил Голубев
Импортозамещение успешно идет в сельхозмашиностроения, сообщил Голубев - РИА Новости, 07.06.2024
Импортозамещение успешно идет в сельхозмашиностроения, сообщил Голубев
Процесс импортозамещения успешно продвигается в сфере сельхозмашиностроения Ростовской области, а также других сферах, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T08:18
2024-06-07T08:18
пмэф-2024
экономика
ростовская область
россия
василий голубев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Процесс импортозамещения успешно продвигается в сфере сельхозмашиностроения Ростовской области, а также других сферах, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Если говорить о промышленности, то я бы выделил отдельно динамику развития сельскохозяйственного машиностроения. Только за последнее время три новых завода появились - завод по выпуску тракторов, завод по выпуску мостов, редукторов и трансмиссий, завод по выпуску сельхозтехники и коммунальной техники. На подходе еще два новых производства. И это все как раз работа по импортозамещению", - сказал он. Кроме того, по его словам, данная работа ведется и в других сферах, например, в строительной индустрии. "Как показывает практика, я говорю о наших строителях, они говорят, что сегодня ряд материалов, произведенных на территории Ростовской области или в России, совершенно точно заменяет по качеству импортные", - отметил губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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экономика, ростовская область, россия, василий голубев
ПМЭФ-2024, Экономика, Ростовская область, Россия, Василий Голубев
Импортозамещение успешно идет в сельхозмашиностроения, сообщил Голубев

Губернатор Голубев: импортозамещение успешно продвигается в Ростовской области

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевСельскохозяйственные работы
Сельскохозяйственные работы - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Сельскохозяйственные работы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Процесс импортозамещения успешно продвигается в сфере сельхозмашиностроения Ростовской области, а также других сферах, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Если говорить о промышленности, то я бы выделил отдельно динамику развития сельскохозяйственного машиностроения. Только за последнее время три новых завода появились - завод по выпуску тракторов, завод по выпуску мостов, редукторов и трансмиссий, завод по выпуску сельхозтехники и коммунальной техники. На подходе еще два новых производства. И это все как раз работа по импортозамещению", - сказал он.
Кроме того, по его словам, данная работа ведется и в других сферах, например, в строительной индустрии. "Как показывает практика, я говорю о наших строителях, они говорят, что сегодня ряд материалов, произведенных на территории Ростовской области или в России, совершенно точно заменяет по качеству импортные", - отметил губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРостовская областьРоссияВасилий Голубев
 
 
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