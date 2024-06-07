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Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска поездов в Крым - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
08:08 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/pmef-1951210033.html
Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска поездов в Крым
Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска поездов в Крым - РИА Новости, 07.06.2024
Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска поездов в Крым
Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска пассажирских поездов в Крым, но решение пока не принято из соображений безопасности, сообщил в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T08:08
2024-06-07T08:08
пмэф-2024
запорожская область
россия
днепр (город)
евгений балицкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска пассажирских поездов в Крым, но решение пока не принято из соображений безопасности, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий. "Мы в принципе инфраструктуру подготовили. У нас железная дорога работает, но мы не можем пока себе позволить гражданское сообщение запускать, учитывая, что дроны долетают, ракеты долетают. Везде, где можно избежать скопления людей, мы избегаем", - сказал Балицкий агентству. По его словам, пассажирские перевозки запустят, как только отодвинут линию фронта за пределы досягаемости реактивной и ствольной артиллерии. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/balitskiy-1951206280.html
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запорожская область
россия
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запорожская область, россия, днепр (город), евгений балицкий
ПМЭФ-2024, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Евгений Балицкий
Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска поездов в Крым

Балицкий: Запорожская область подготовилась к запуску поездов в Крым

© РИА Новости / Мария МарикянЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Железнодорожные пути. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска пассажирских поездов в Крым, но решение пока не принято из соображений безопасности, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий.
"Мы в принципе инфраструктуру подготовили. У нас железная дорога работает, но мы не можем пока себе позволить гражданское сообщение запускать, учитывая, что дроны долетают, ракеты долетают. Везде, где можно избежать скопления людей, мы избегаем", - сказал Балицкий агентству.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Балицкий рассказал, когда можно запустить Запорожскую АЭС
Вчера, 07:14
По его словам, пассажирские перевозки запустят, как только отодвинут линию фронта за пределы досягаемости реактивной и ствольной артиллерии.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024Запорожская областьРоссияДнепр (город)Евгений Балицкий
 
 
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