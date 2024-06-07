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В Москве с начала года проверили более 600 тысяч газовых плит - РИА Новости, 07.06.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:44 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/plity-1951299336.html
В Москве с начала года проверили более 600 тысяч газовых плит
В Москве с начала года проверили более 600 тысяч газовых плит - РИА Новости, 07.06.2024
В Москве с начала года проверили более 600 тысяч газовых плит
Специалисты комплекса городского хозяйства проверили с начала года более 600 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заместитель мэра РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:44
2024-06-07T12:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
мосгаз
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили с начала года более 600 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "За январь-май проверили функционирование 610 тысяч плит, что составляет свыше 33% от общего числа. В ходе проверок незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что вопросам газовой безопасности уделяется особое внимание, ежегодно в соответствии с графиком проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. "Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Согласно правилам, газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - пояснил Бирюков. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилья. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Комплекс городского хозяйства Москвы

В Москве с начала года проверили более 600 тысяч газовых плит

© Комплекс городского хозяйства МосквыГазовая плита
Газовая плита
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Газовая плита
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили с начала года более 600 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За январь-май проверили функционирование 610 тысяч плит, что составляет свыше 33% от общего числа. В ходе проверок незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что вопросам газовой безопасности уделяется особое внимание, ежегодно в соответствии с графиком проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы.
"Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Согласно правилам, газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - пояснил Бирюков.
Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилья.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМосгазКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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