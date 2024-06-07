https://ria.ru/20240607/plity-1951299336.html

В Москве с начала года проверили более 600 тысяч газовых плит

В Москве с начала года проверили более 600 тысяч газовых плит - РИА Новости, 07.06.2024

В Москве с начала года проверили более 600 тысяч газовых плит

Специалисты комплекса городского хозяйства проверили с начала года более 600 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заместитель мэра РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:44

2024-06-07T12:44

2024-06-07T12:44

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили с начала года более 600 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "За январь-май проверили функционирование 610 тысяч плит, что составляет свыше 33% от общего числа. В ходе проверок незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что вопросам газовой безопасности уделяется особое внимание, ежегодно в соответствии с графиком проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. "Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Согласно правилам, газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - пояснил Бирюков. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилья. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.

https://ria.ru/20240205/moskva-1925477515.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз, комплекс городского хозяйства москвы