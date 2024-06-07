https://ria.ru/20240607/plazma-1951243028.html

Рязанская область будет производить лекарства из плазмы крови

Рязанская область будет производить лекарства из плазмы крови - РИА Новости, 07.06.2024

Рязанская область будет производить лекарства из плазмы крови

Рязанская область и ООО "Скопинфарм" в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве в области заготовки плазмы крови, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:40

2024-06-07T11:40

2024-06-07T11:40

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Рязанская область и ООО "Скопинфарм" в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве в области заготовки плазмы крови, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудничество осуществляется в рамках реализации специального инвестиционного контракта, цель которого – создать отечественное производство лекарственных препаратов из плазмы крови.Церемония подписания прошла при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Со стороны Рязанской области документ подписал губернатор Павел Малков.Генеральный директор ООО "Скопинфарм" Инга Нижарадзе рассказала РИА Новости, о каких лекарственных препаратах идет речь."Это препараты, которые будут производиться из плазмы крови и предназначены для лечения ряда орфанных заболеваний, а также тяжелых жизнеугрожающих состояний. В Рязанской области мы строим первый в стране масштабный промышленный комплекс по производству лекарственных препаратов из плазмы крови человека. На сегодня порядка 80% препаратов крови поставляются на территорию России из-за рубежа. Строительство завода и закупка оборудования идут полным ходом. Ключ к успеху будущего производства – бесперебойное обеспечение предприятия основным сырьем – плазмой крови человека. В связи с этим реализуется инициированная Скопинфарм программа реновации станций переливания крови, предусматривающая создание сети современных плазмоцентров", - сказала Нижарадзе.Губернатор Рязанской области прокомментировал значимость соглашения не только для региона, но и для страны в целом."Это один из самых значимых инвестиционных проектов для Рязанской области и для страны, потому что он уже входит в перечень наиболее приоритетных инвестпроектов РФ. Чтобы это строящееся предприятие работало, нужны плазмоцентры. Сегодня как раз было подписано соглашение о строительстве первого такого плазмоцентра. Регион уже давно работает в этом направлении – идут необходимые подготовительные работы, в том числе и проектирование. Предполагается, что по стране должно появиться десять таких плазмоцентров, поэтому другие регионы тоже сейчас присоединяются к этому большому проекту. Но производство лекарственных препаратов из плазмы крови, повторю, сосредоточено у нас, в Рязанской области", - подчеркнул губернатор.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240524/proizvodstvo-1948072147.html

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Варвара Скокшина

рязанская область, михаил мурашко, павел малков, россия