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"Их не хватает". На Западе забили тревогу из-за ключевой проблемы Украины
"Их не хватает". На Западе забили тревогу из-за ключевой проблемы Украины - РИА Новости, 07.06.2024
"Их не хватает". На Западе забили тревогу из-за ключевой проблемы Украины
На Украине не хватает пилотов, обученных управлять поставляемыми Западом истребителями F-16, сообщает польский телеканал Polsat TV. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:53
2024-06-07T16:53
2024-06-07T16:53
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Украине не хватает пилотов, обученных управлять поставляемыми Западом истребителями F-16, сообщает польский телеканал Polsat TV."У Украины имеется очередная серьезная проблема, связанная с самолетами F-16. Киев уже скоро получит эти машины, но для их эксплуатации не хватает обученных пилотов", — подчеркнули в материале.Отмечается, что Киев обратился к своим союзникам с просьбой решить сложившуюся проблему, однако ни в европейских, ни в американских центрах подготовки пилотов не оказалось достаточно свободных мест. При этом многие эксперты считают, что F-16 не смогут помочь ВСУ изменить ситуацию на фронте, говорится в публикации.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны поступить в текущем году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, киев, нидерланды, аджа лябиб, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, Киев, Нидерланды, Аджа Лябиб, Вооруженные силы Украины, F-16
"Их не хватает". На Западе забили тревогу из-за ключевой проблемы Украины
Polsat TV: в ВСУ не хватает пилотов для эксплуатации F-16