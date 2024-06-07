https://ria.ru/20240607/pilot-1951350833.html

ВТБ готов к расширению пилота по цифровому рублю

ВТБ готов к расширению пилота по цифровому рублю - РИА Новости, 07.06.2024

ВТБ готов к расширению пилота по цифровому рублю

Участники фокус-группы протестировали оплату цифровой национальной валютой в 30 торгово-сервисных компаниях в 11 городах, которые были выбраны банками и... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:26

2024-06-07T14:26

2024-06-07T14:26

пмэф-2024

технологии

лукойл

ростелеком

московский метрополитен

втб (банк)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Участники фокус-группы протестировали оплату цифровой национальной валютой в 30 торгово-сервисных компаниях в 11 городах, которые были выбраны банками и регулятором, ВТБ готов к расширению состава участников и типов операций в рамках пилота, сообщает пресс-служба банка в рамках ПМЭФ-2024. В рамках пилота отработаны операции по открытию счетов в цифровых рублях, переводы между физлицами и оплата цифровыми рублями товаров, работ и услуг в точках продаж по QR-кодам. ВТБ первым из российских банков в августе 2023 года запустил операции в цифровых рублях в рамках пилота. Участники фокус-группы в режиме реального времени протестировали переводы между физлицами, включая разовые и постоянные автоплатежи, а также оплату цифровыми рублями товаров и услуг контрагентов. Среди них – ряд заправочных станций "Лукойл", где можно приобрести топливо, напитки и снеки, "Ростелеком" – онлайн оплатить связь, интернет или доступ в цифровой кинотеатр, "Московский метрополитен" — оплатить карту "Тройка", а также благотворительные фонды "Линия жизни" и "Детские Деревни-SOS" – туда можно перевести пожертвования. "Участие в тестировании цифровой национальной валюты дает нам возможность одними из первых понять весь потенциал технологии и максимально адаптировать ее для клиентов. Мы заинтересованы в масштабировании цифрового рубля, в том числе в расширении участников фокус-группы, числа контрагентов, видов операций на платформе Банка России. Реализация проекта позволит повысить стабильность и безопасность финансовой отрасли страны, особенно актуальные в период санкционного давления на экономику и финансовую сферу, когда российские банки были отключены от международных платежных систем", — приводит пресс-служба слова заместителя президента–председателя правления ВТБ Георгия Горшкова. В свою очередь, заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик сообщил, что на следующем этапе развития проекта важно расширять круг его участников, особенно за счет юридических лиц — торгово-сервисных предприятий, которые могли бы обеспечить дополнительные возможности для использования цифрового рубля. Пилотирование с большим количеством компаний позволит дать еще один импульс развитию проекта и посмотреть по-новому на ключевые преимущества национальной цифровой валюты для клиентов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/kredity-1950728857.html

https://ria.ru/20240606/gospodderzhka-1950807962.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, лукойл, ростелеком, московский метрополитен, втб (банк)