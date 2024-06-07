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Европа не пустит украинскую продукцию на свои рынки, считает Песков - РИА Новости, 07.06.2024
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22:01 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/peskov-1951550876.html
Европа не пустит украинскую продукцию на свои рынки, считает Песков
Европа не пустит украинскую продукцию на свои рынки, считает Песков - РИА Новости, 07.06.2024
Европа не пустит украинскую продукцию на свои рынки, считает Песков
Европа играет в одни ворота, она не собирается пускать сельскохозяйственную продукцию из Украины на свои рынки, так как это вызовет недовольство их собственных... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T22:01
2024-06-07T22:01
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Европа играет в одни ворота, она не собирается пускать сельскохозяйственную продукцию из Украины на свои рынки, так как это вызовет недовольство их собственных фермеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Москва предупреждала Киев об этом еще до событий на Майдане. "Европейцы, у них же игра только в одни ворота. Они же не пустят вашу продукцию сельского хозяйства дешевую на свои рынки. Потому что французские фермеры еще больше будут дерьмом закидывать подъезды своих государственных учреждений. Но свои субсидированные продукты они пустят на ваш рынок, и ваши фермеры будут разоряться", - сказал Песков в интервью "РБК". Он отметил, что о подобном развитии событий Москва предупреждала Киев еще до государственного переворота и присоединения Крыма к России. "Мы тогда пытались же спросить у украинцев. Вы точно понимаете, что вы делаете? Вы сейчас убьете многие сектора своей промышленности. Потому что они просто потеряют свою конкурентоспособность. Это было до Крыма, до Майдана", - добавил пресс-секретарь президента.
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ПМЭФ-2024, Россия, Москва, Киев, Дмитрий Песков, Украина, Евросоюз
Европа не пустит украинскую продукцию на свои рынки, считает Песков

Песков: ЕС играет в одни ворота, он не пустит продукцию с Украины на свои рынки

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Европа играет в одни ворота, она не собирается пускать сельскохозяйственную продукцию из Украины на свои рынки, так как это вызовет недовольство их собственных фермеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Москва предупреждала Киев об этом еще до событий на Майдане.
«
"Европейцы, у них же игра только в одни ворота. Они же не пустят вашу продукцию сельского хозяйства дешевую на свои рынки. Потому что французские фермеры еще больше будут дерьмом закидывать подъезды своих государственных учреждений. Но свои субсидированные продукты они пустят на ваш рынок, и ваши фермеры будут разоряться", - сказал Песков в интервью "РБК".
Он отметил, что о подобном развитии событий Москва предупреждала Киев еще до государственного переворота и присоединения Крыма к России.
"Мы тогда пытались же спросить у украинцев. Вы точно понимаете, что вы делаете? Вы сейчас убьете многие сектора своей промышленности. Потому что они просто потеряют свою конкурентоспособность. Это было до Крыма, до Майдана", - добавил пресс-секретарь президента.
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1 февраля, 08:00
 
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