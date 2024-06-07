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Европа не пустит украинскую продукцию на свои рынки, считает Песков

Европа не пустит украинскую продукцию на свои рынки, считает Песков - РИА Новости, 07.06.2024

Европа не пустит украинскую продукцию на свои рынки, считает Песков

Европа играет в одни ворота, она не собирается пускать сельскохозяйственную продукцию из Украины на свои рынки, так как это вызовет недовольство их собственных... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T22:01

2024-06-07T22:01

2024-06-07T22:01

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Европа играет в одни ворота, она не собирается пускать сельскохозяйственную продукцию из Украины на свои рынки, так как это вызовет недовольство их собственных фермеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Москва предупреждала Киев об этом еще до событий на Майдане. "Европейцы, у них же игра только в одни ворота. Они же не пустят вашу продукцию сельского хозяйства дешевую на свои рынки. Потому что французские фермеры еще больше будут дерьмом закидывать подъезды своих государственных учреждений. Но свои субсидированные продукты они пустят на ваш рынок, и ваши фермеры будут разоряться", - сказал Песков в интервью "РБК". Он отметил, что о подобном развитии событий Москва предупреждала Киев еще до государственного переворота и присоединения Крыма к России. "Мы тогда пытались же спросить у украинцев. Вы точно понимаете, что вы делаете? Вы сейчас убьете многие сектора своей промышленности. Потому что они просто потеряют свою конкурентоспособность. Это было до Крыма, до Майдана", - добавил пресс-секретарь президента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, киев, дмитрий песков, украина, евросоюз