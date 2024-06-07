https://ria.ru/20240607/peskov-1951539152.html
Песков заявил о возвращении многих западных журналистов в Россию
Песков заявил о возвращении многих западных журналистов в Россию - РИА Новости, 07.06.2024
Песков заявил о возвращении многих западных журналистов в Россию
Многие западные журналисты возвращаются в РФ и планируют открывать закрытые коррпункты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:52
2024-06-07T20:52
2024-06-07T22:03
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Многие западные журналисты возвращаются в РФ и планируют открывать закрытые коррпункты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Многие западные журналисты возвращаются. Многие планируют открывать снова коррпункты. Те, кто поспешил их закрыть. Ведь очень многие так и остались здесь, они работают, освещают события в России, и, собственно, у нас ежедневные брифинги в Кремле и там присутствует огромное количество иностранных журналистов. Они никуда не уезжали", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.Пресс-секретарь российского президента отметил, что те, кто уехал поспешно, сейчас прорабатывают тему возобновления работы в РФ, и "существенно изменилась их риторика в плане тех тем, которые их интересуют"."Они все-таки склоняются к более трезвому анализу. Они пытаются понимать все стороны, делают это как умеют. И безусловно, корреспонденты, которые оказываются здесь, они получают доступ к диверсифицированным источникам, к разным позициям. Они это транслируют туда. Там сидят более зашоренные люди, которые находятся под прямым давлением своих кураторов", - добавил Песков.По его словам, "события последних двух лет четко продемонстрировали, что западная свобода слова - это абсолютно эфемерное понятие"."И те самые англосаксонские СМИ, которые всегда были абсолютной доминантой в мировом информационном поле и всегда были законодателем качества в информационной деятельности, честно говоря, показали себя как такие учреждения, находящиеся под контролем неких центров. Поэтому информация, которая становится более объективной здесь, попадает в ту редакционную среду, и там уже она препарируется, но все равно становится чуть лучше", - заключил Песков.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/sammit-1950866279.html
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россия, запад, в мире, дмитрий песков
Россия, Запад, В мире, Дмитрий Песков, ПМЭФ-2024
Песков заявил о возвращении многих западных журналистов в Россию
Песков: многие западные журналисты планируют снова открывать корпункты в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Многие западные журналисты возвращаются в РФ и планируют открывать закрытые коррпункты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Многие западные журналисты возвращаются. Многие планируют открывать снова коррпункты. Те, кто поспешил их закрыть. Ведь очень многие так и остались здесь, они работают, освещают события в России, и, собственно, у нас ежедневные брифинги в Кремле и там присутствует огромное количество иностранных журналистов. Они никуда не уезжали", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что те, кто уехал поспешно, сейчас прорабатывают тему возобновления работы в РФ, и "существенно изменилась их риторика в плане тех тем, которые их интересуют".
«
"Они все-таки склоняются к более трезвому анализу. Они пытаются понимать все стороны, делают это как умеют. И безусловно, корреспонденты, которые оказываются здесь, они получают доступ к диверсифицированным источникам, к разным позициям. Они это транслируют туда. Там сидят более зашоренные люди, которые находятся под прямым давлением своих кураторов", - добавил Песков.
По его словам, "события последних двух лет четко продемонстрировали, что западная свобода слова - это абсолютно эфемерное понятие".
"И те самые англосаксонские СМИ, которые всегда были абсолютной доминантой в мировом информационном поле и всегда были законодателем качества в информационной деятельности, честно говоря, показали себя как такие учреждения, находящиеся под контролем неких центров. Поэтому информация, которая становится более объективной здесь, попадает в ту редакционную среду, и там уже она препарируется, но все равно становится чуть лучше", - заключил Песков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.