https://ria.ru/20240607/peskov-1951539152.html

Песков заявил о возвращении многих западных журналистов в Россию

Песков заявил о возвращении многих западных журналистов в Россию - РИА Новости, 07.06.2024

Песков заявил о возвращении многих западных журналистов в Россию

Многие западные журналисты возвращаются в РФ и планируют открывать закрытые коррпункты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:52

2024-06-07T20:52

2024-06-07T22:03

россия

запад

в мире

дмитрий песков

пмэф-2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Многие западные журналисты возвращаются в РФ и планируют открывать закрытые коррпункты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Многие западные журналисты возвращаются. Многие планируют открывать снова коррпункты. Те, кто поспешил их закрыть. Ведь очень многие так и остались здесь, они работают, освещают события в России, и, собственно, у нас ежедневные брифинги в Кремле и там присутствует огромное количество иностранных журналистов. Они никуда не уезжали", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.Пресс-секретарь российского президента отметил, что те, кто уехал поспешно, сейчас прорабатывают тему возобновления работы в РФ, и "существенно изменилась их риторика в плане тех тем, которые их интересуют"."Они все-таки склоняются к более трезвому анализу. Они пытаются понимать все стороны, делают это как умеют. И безусловно, корреспонденты, которые оказываются здесь, они получают доступ к диверсифицированным источникам, к разным позициям. Они это транслируют туда. Там сидят более зашоренные люди, которые находятся под прямым давлением своих кураторов", - добавил Песков.По его словам, "события последних двух лет четко продемонстрировали, что западная свобода слова - это абсолютно эфемерное понятие"."И те самые англосаксонские СМИ, которые всегда были абсолютной доминантой в мировом информационном поле и всегда были законодателем качества в информационной деятельности, честно говоря, показали себя как такие учреждения, находящиеся под контролем неких центров. Поэтому информация, которая становится более объективной здесь, попадает в ту редакционную среду, и там уже она препарируется, но все равно становится чуть лучше", - заключил Песков.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/sammit-1950866279.html

https://ria.ru/20240607/zapad-1951500014.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запад, в мире, дмитрий песков