Рейтинг@Mail.ru
На конференции в Швейцарии могут быть любые сюрпризы, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
20:50 07.06.2024 (обновлено: 21:19 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/peskov-1951538834.html
На конференции в Швейцарии могут быть любые сюрпризы, заявил Песков
На конференции в Швейцарии могут быть любые сюрпризы, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
На конференции в Швейцарии могут быть любые сюрпризы, заявил Песков
Москва не исключает, что президент США Джо Байден все же может посетить конференцию по Украине в Швейцарии, несмотря на заявление из Вашингтона, что США будут... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:50
2024-06-07T21:19
швейцария
москва
пмэф-2024
в мире
сша
джо байден
камала харрис
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Москва не исключает, что президент США Джо Байден все же может посетить конференцию по Украине в Швейцарии, несмотря на заявление из Вашингтона, что США будут представлены вице-президентом Камалой Харрис, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что могут быть любые сюрпризы."Интересно, все-таки доедет ли до туда (президент США Джо - ред.) Байден, хотя вроде бы уже назначили госпожу (вице-президента США Камалу - ред.) Харрис присутствовать, но тут могут быть любые сюрпризы", - отметил Песков в интервью РБК.Песков отметил, что предстоящая конференция в Швейцарии является "заведомо пустым мероприятием", добавив, что туда "разумеется, приедут европейцы".
https://ria.ru/20240607/guterresh-1951520866.html
швейцария
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53a0ec612bfc9d75e409e2b13b8e5293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, москва, в мире, сша, джо байден, камала харрис, дмитрий песков
Швейцария, Москва, ПМЭФ-2024, В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Дмитрий Песков
На конференции в Швейцарии могут быть любые сюрпризы, заявил Песков

Песков: Байден может приехать на саммит в Швейцарии, ожидаются любые сюрпризы

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Москва не исключает, что президент США Джо Байден все же может посетить конференцию по Украине в Швейцарии, несмотря на заявление из Вашингтона, что США будут представлены вице-президентом Камалой Харрис, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что могут быть любые сюрпризы.
«
"Интересно, все-таки доедет ли до туда (президент США Джо - ред.) Байден, хотя вроде бы уже назначили госпожу (вице-президента США Камалу - ред.) Харрис присутствовать, но тут могут быть любые сюрпризы", - отметил Песков в интервью РБК.
Песков отметил, что предстоящая конференция в Швейцарии является "заведомо пустым мероприятием", добавив, что туда "разумеется, приедут европейцы".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Гутерреш не поедет на саммит по Украине в Швейцарии
Вчера, 19:51
 
ПМЭФ-2024ШвейцарияМоскваВ миреСШАДжо БайденКамала ХаррисДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала