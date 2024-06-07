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На конференции в Швейцарии могут быть любые сюрпризы, заявил Песков
На конференции в Швейцарии могут быть любые сюрпризы, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
На конференции в Швейцарии могут быть любые сюрпризы, заявил Песков
Москва не исключает, что президент США Джо Байден все же может посетить конференцию по Украине в Швейцарии, несмотря на заявление из Вашингтона, что США будут... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:50
2024-06-07T20:50
2024-06-07T21:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Москва не исключает, что президент США Джо Байден все же может посетить конференцию по Украине в Швейцарии, несмотря на заявление из Вашингтона, что США будут представлены вице-президентом Камалой Харрис, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что могут быть любые сюрпризы."Интересно, все-таки доедет ли до туда (президент США Джо - ред.) Байден, хотя вроде бы уже назначили госпожу (вице-президента США Камалу - ред.) Харрис присутствовать, но тут могут быть любые сюрпризы", - отметил Песков в интервью РБК.Песков отметил, что предстоящая конференция в Швейцарии является "заведомо пустым мероприятием", добавив, что туда "разумеется, приедут европейцы".
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Швейцария, Москва, ПМЭФ-2024, В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Дмитрий Песков
На конференции в Швейцарии могут быть любые сюрпризы, заявил Песков
Песков: Байден может приехать на саммит в Швейцарии, ожидаются любые сюрпризы