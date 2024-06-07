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Песков: нынешнюю ситуацию в мире нельзя сравнить с Карибским кризисом
Песков: нынешнюю ситуацию в мире нельзя сравнить с Карибским кризисом - РИА Новости, 07.06.2024
Песков: нынешнюю ситуацию в мире нельзя сравнить с Карибским кризисом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешнюю ситуацию в мире нельзя сравнить с Карибским кризисом: тогда биполярная системы была... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:48
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешнюю ситуацию в мире нельзя сравнить с Карибским кризисом: тогда биполярная системы была устойчивой, а сейчас все трещит по швам."Нет, потому что другой генезис. Карибский кризис - это была кризисная ситуация, форм-мажорная ситуация двух устойчивых систем, биполярного мира, который в то время не трещал по швам. Это были две устойчивые платформы. Сейчас нет устойчивых платформ, сейчас все трещит по швам, все меняется", - сказал он в интервью РБК на полях ПМЭФ.Песков отметил, что США - это гигантская экономическая сила и самое большое военное государство, но она постепенно теряет свои лидирующие позиции, "частично за счет того, что сами рубят сук, на котором сидят"."Растут новые центры силы, и вся система находится в движении. Поэтому здесь вот сущность этого кризиса - она совсем другая", - добавил Песков."Пытаясь удержать свои лидирующие позиции, Америка пытается не просто подавить нас, они считают, как мне кажется, что это на лучший исторический момент для того, чтобы избавиться от нас", - пояснил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/ssha-1951540206.html
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дмитрий песков, россия, сша, америка
Дмитрий Песков, ПМЭФ-2024, Россия, США, Америка
Песков: нынешнюю ситуацию в мире нельзя сравнить с Карибским кризисом
Песков: ситуация в мире трещит по швам, ее нельзя сравнить с Карибским кризисом