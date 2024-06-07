https://ria.ru/20240607/peskov-1951537720.html

Песков: расширение НАТО не добавило безопасности для стран восточной Европы

Песков: расширение НАТО не добавило безопасности для стран восточной Европы - РИА Новости, 07.06.2024

Песков: расширение НАТО не добавило безопасности для стран восточной Европы

"Ползучее" расширение НАТО на Восток не добавило безопасности для стран Восточной Европы, скорее, наоборот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:45

2024-06-07T20:45

2024-06-07T23:21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. "Ползучее" расширение НАТО на Восток не добавило безопасности для стран Восточной Европы, скорее, наоборот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Кто бы что ни говорил, но вот это ползучее НАТО на Восток не добавило безопасности для стран Восточной Европы, скорее, наоборот", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/nato-1951501989.html

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