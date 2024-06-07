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Песков: расширение НАТО не добавило безопасности для стран восточной Европы - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
20:45 07.06.2024 (обновлено: 23:21 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/peskov-1951537720.html
Песков: расширение НАТО не добавило безопасности для стран восточной Европы
Песков: расширение НАТО не добавило безопасности для стран восточной Европы - РИА Новости, 07.06.2024
Песков: расширение НАТО не добавило безопасности для стран восточной Европы
"Ползучее" расширение НАТО на Восток не добавило безопасности для стран Восточной Европы, скорее, наоборот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:45
2024-06-07T23:21
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восточная европа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. "Ползучее" расширение НАТО на Восток не добавило безопасности для стран Восточной Европы, скорее, наоборот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Кто бы что ни говорил, но вот это ползучее НАТО на Восток не добавило безопасности для стран Восточной Европы, скорее, наоборот", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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В мире, Европа, НАТО, ПМЭФ-2024, Восток, Дмитрий Песков, Восточная Европа, Россия
Песков: расширение НАТО не добавило безопасности для стран восточной Европы

Песков: "ползучее" НАТО не добавило безопасности для стран восточной Европы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. "Ползучее" расширение НАТО на Восток не добавило безопасности для стран Восточной Европы, скорее, наоборот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Кто бы что ни говорил, но вот это ползучее НАТО на Восток не добавило безопасности для стран Восточной Европы, скорее, наоборот", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024В миреЕвропаНАТОВостокДмитрий ПесковВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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