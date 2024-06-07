https://ria.ru/20240607/peskov-1951534838.html

США уступили лидерство в мировой экономике Китаю, заявил Песков

США уступили лидерство в мировой экономике Китаю, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024

США уступили лидерство в мировой экономике Китаю, заявил Песков

США не могут быть единственным полюсом силы в мире по определению, так как они уступили лидерство в мировой экономике КНР, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:37

2024-06-07T20:37

2024-06-07T21:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. США не могут быть единственным полюсом силы в мире по определению, так как они уступили лидерство в мировой экономике КНР, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сейчас такой центр не может быть по определению, на это ни у кого уже не хватает сил. Как может Америка уже "держать" весь мир, когда она вторая по ВВП", - сказал Песков в интервью телеканалу "РБК", отвечая на вопрос об установлении многополярного мирового порядка взамен на однополярный.

https://ria.ru/20240607/putin-1951458029.html

сша

китай

россия

америка

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