https://ria.ru/20240607/peskov-1951534838.html
США уступили лидерство в мировой экономике Китаю, заявил Песков
США уступили лидерство в мировой экономике Китаю, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
США уступили лидерство в мировой экономике Китаю, заявил Песков
США не могут быть единственным полюсом силы в мире по определению, так как они уступили лидерство в мировой экономике КНР, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:37
2024-06-07T20:37
2024-06-07T21:11
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. США не могут быть единственным полюсом силы в мире по определению, так как они уступили лидерство в мировой экономике КНР, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сейчас такой центр не может быть по определению, на это ни у кого уже не хватает сил. Как может Америка уже "держать" весь мир, когда она вторая по ВВП", - сказал Песков в интервью телеканалу "РБК", отвечая на вопрос об установлении многополярного мирового порядка взамен на однополярный.
https://ria.ru/20240607/putin-1951458029.html
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сша, китай, россия, дмитрий песков, в мире, америка
США, Китай, Россия, Дмитрий Песков, ПМЭФ-2024, В мире, Америка
США уступили лидерство в мировой экономике Китаю, заявил Песков
Песков: США не могут быть центром силы, они уступили лидерство в экономике Китаю