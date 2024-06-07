https://ria.ru/20240607/peskov-1951335244.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы учениях в Карибском море
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы учениях в Карибском море - РИА Новости, 07.06.2024
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы учениях в Карибском море
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос об информации агентства Ассошиэйтед Пресс о якобы готовящихся учениях... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:01
2024-06-07T14:01
2024-06-07T14:12
карибское море
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карибский бассейн
дмитрий песков
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос об информации агентства Ассошиэйтед Пресс о якобы готовящихся учениях России в Карибском бассейне.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что российские корабли и самолёты в ближайшие недели прибудут в Карибский бассейн для проведения там военных учений, при этом от РФ официальной информации по учениям в этом регионе не поступало. Как отмечается, корабли, вероятно, зайдут в порты Венесуэлы и Кубы."Это в Минобороны надо обращаться", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию AP.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
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карибское море, россия, карибский бассейн, дмитрий песков, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Карибское море, Россия, Карибский бассейн, Дмитрий Песков, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы учениях в Карибском море
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы учениях в Карибском бассейне