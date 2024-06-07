https://ria.ru/20240607/peskov-1951335244.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы учениях в Карибском море

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы учениях в Карибском море - РИА Новости, 07.06.2024

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы учениях в Карибском море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос об информации агентства Ассошиэйтед Пресс о якобы готовящихся учениях... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:01

2024-06-07T14:01

2024-06-07T14:12

карибское море

россия

карибский бассейн

дмитрий песков

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос об информации агентства Ассошиэйтед Пресс о якобы готовящихся учениях России в Карибском бассейне.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что российские корабли и самолёты в ближайшие недели прибудут в Карибский бассейн для проведения там военных учений, при этом от РФ официальной информации по учениям в этом регионе не поступало. Как отмечается, корабли, вероятно, зайдут в порты Венесуэлы и Кубы."Это в Минобороны надо обращаться", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию AP.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

карибское море

россия

карибский бассейн

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карибское море, россия, карибский бассейн, дмитрий песков, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)