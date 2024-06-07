https://ria.ru/20240607/peskov-1951326131.html
Песков: пока не ясно, на каком уровне будет представлен Иран на саммите ШОС
Песков: пока не ясно, на каком уровне будет представлен Иран на саммите ШОС - РИА Новости, 07.06.2024
Песков: пока не ясно, на каком уровне будет представлен Иран на саммите ШОС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы пока нет понимания, на каком уровне будет представлен Иран на предстоящем саммите Шанхайской... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:34
2024-06-07T13:34
2024-06-07T13:34
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы пока нет понимания, на каком уровне будет представлен Иран на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Казахстане в июле этого года. "Пока нет понимания, на каком уровне будет представлена иранская сторона", - отметил Песков на брифинге для журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, москва, иран, дмитрий песков, шос
Россия, Москва, Иран, Дмитрий Песков, ШОС
Песков: пока не ясно, на каком уровне будет представлен Иран на саммите ШОС
Песков: России пока не понятно, как будет представлен Иран на саммите ШОС