https://ria.ru/20240607/peskov-1951326131.html

Песков: пока не ясно, на каком уровне будет представлен Иран на саммите ШОС

Песков: пока не ясно, на каком уровне будет представлен Иран на саммите ШОС - РИА Новости, 07.06.2024

Песков: пока не ясно, на каком уровне будет представлен Иран на саммите ШОС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы пока нет понимания, на каком уровне будет представлен Иран на предстоящем саммите Шанхайской... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:34

2024-06-07T13:34

2024-06-07T13:34

россия

москва

иран

дмитрий песков

шос

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы пока нет понимания, на каком уровне будет представлен Иран на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Казахстане в июле этого года. "Пока нет понимания, на каком уровне будет представлена иранская сторона", - отметил Песков на брифинге для журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/putin-1951040680.html

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