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Песков: пока не ясно, на каком уровне будет представлен Иран на саммите ШОС - РИА Новости, 07.06.2024
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13:34 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/peskov-1951326131.html
Песков: пока не ясно, на каком уровне будет представлен Иран на саммите ШОС
Песков: пока не ясно, на каком уровне будет представлен Иран на саммите ШОС - РИА Новости, 07.06.2024
Песков: пока не ясно, на каком уровне будет представлен Иран на саммите ШОС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы пока нет понимания, на каком уровне будет представлен Иран на предстоящем саммите Шанхайской... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:34
2024-06-07T13:34
россия
москва
иран
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы пока нет понимания, на каком уровне будет представлен Иран на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Казахстане в июле этого года. "Пока нет понимания, на каком уровне будет представлена иранская сторона", - отметил Песков на брифинге для журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, москва, иран, дмитрий песков, шос
Россия, Москва, Иран, Дмитрий Песков, ШОС
Песков: пока не ясно, на каком уровне будет представлен Иран на саммите ШОС

Песков: России пока не понятно, как будет представлен Иран на саммите ШОС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы пока нет понимания, на каком уровне будет представлен Иран на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Казахстане в июле этого года.
"Пока нет понимания, на каком уровне будет представлена иранская сторона", - отметил Песков на брифинге для журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
"Правильный поступок". В Иране оценили предупреждение Путина Западу
6 июня, 15:41
 
РоссияМоскваИранДмитрий ПесковШОС
 
 
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