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Пескову задали вопрос о возможном ударе по недружественным странам - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:43 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
Пескову задали вопрос о возможном ударе по недружественным странам
Пескову задали вопрос о возможном ударе по недружественным странам - РИА Новости, 07.06.2024
Пескову задали вопрос о возможном ударе по недружественным странам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Россия разрешить удары российским оружием по французским объектам, предложил... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:43
2024-06-07T12:43
пмэф-2024
россия
дмитрий песков
владимир путин
эммануэль макрон
украина
франция
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Россия разрешить удары российским оружием по французским объектам, предложил журналистам обратиться к выступлению Владимира Путина на встрече с мировыми СМИ. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон разрешил Украине наносить удары по территории РФ французскими ракетами. Журналисты спросили Пескова, означает ли это, что Москва может разрешить удары по французским объектам. "Президент сказал то, что он сказал", - ответил Песков журналистам на полях ПМЭФ. Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину, заявил ранее Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон, украина, франция
ПМЭФ-2024, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Украина, Франция
Пескову задали вопрос о возможном ударе по недружественным странам

Песков: Путин уже ответил на вопрос об ударах по недружественным странам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Россия разрешить удары российским оружием по французским объектам, предложил журналистам обратиться к выступлению Владимира Путина на встрече с мировыми СМИ.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон разрешил Украине наносить удары по территории РФ французскими ракетами. Журналисты спросили Пескова, означает ли это, что Москва может разрешить удары по французским объектам.
«
"Президент сказал то, что он сказал", - ответил Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину, заявил ранее Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге.
Президент США Джо Байден. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
СМИ: Байден не поддержал план Макрона отправить инструкторов на Украину
Вчера, 10:36
 
ПМЭФ-2024РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинЭммануэль МакронУкраинаФранция
 
 
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