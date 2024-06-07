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Пескову задали вопрос о возможном ударе по недружественным странам
Пескову задали вопрос о возможном ударе по недружественным странам - РИА Новости, 07.06.2024
Пескову задали вопрос о возможном ударе по недружественным странам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Россия разрешить удары российским оружием по французским объектам, предложил... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:43
2024-06-07T12:43
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Россия разрешить удары российским оружием по французским объектам, предложил журналистам обратиться к выступлению Владимира Путина на встрече с мировыми СМИ. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон разрешил Украине наносить удары по территории РФ французскими ракетами. Журналисты спросили Пескова, означает ли это, что Москва может разрешить удары по французским объектам. "Президент сказал то, что он сказал", - ответил Песков журналистам на полях ПМЭФ. Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину, заявил ранее Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге.
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ПМЭФ-2024, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Украина, Франция
Пескову задали вопрос о возможном ударе по недружественным странам
Песков: Путин уже ответил на вопрос об ударах по недружественным странам