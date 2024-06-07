https://ria.ru/20240607/peskov-1951287550.html
Песков предположил, что дискуссия на ПМЭФ уйдет в тему политэкономии
Песков предположил, что дискуссия на ПМЭФ уйдет в тему политэкономии - РИА Новости, 07.06.2024
Песков предположил, что дискуссия на ПМЭФ уйдет в тему политэкономии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что дискуссия на ПМЭФ так или иначе уйдет в тему политэкономии, потому что в современном мире все... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:17
2024-06-07T12:17
2024-06-07T12:17
пмэф-2024
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дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что дискуссия на ПМЭФ так или иначе уйдет в тему политэкономии, потому что в современном мире все упирается в это. Кадры выложены в Телеграм-канале Зарубина."Если брать в совокупности: и выступление президента, и затем дальнейшую дискуссию, которая состоится, то смело можно предположить, что так или иначе, конечно же, дискуссия уйдет в политэкономию скорее. Потому что в современном мире все упирается именно в политэкономию", - сказал он журналисту Павлу Зарубину.Песков отметил, что "ни чистой политики, ни чистой экономики больше не существует". Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/pmef-1951225113.html
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россия, дмитрий песков, павел зарубин
ПМЭФ-2024, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков предположил, что дискуссия на ПМЭФ уйдет в тему политэкономии
Песков: дискуссия на ПМЭФ так или иначе уйдет в тему политэкономии