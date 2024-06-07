https://ria.ru/20240607/peskov-1951286516.html

В Кремле рассказали, о чем будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ

В Кремле рассказали, о чем будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024

В Кремле рассказали, о чем будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ

Нынешний период полной трансформации в политике, экономике, международных отношениях можно обсуждать бесконечно долго, именно об этом будут говорить на... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:14

2024-06-07T12:14

2024-06-07T12:14

экономика

цены на нефть

россия

павел зарубин

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Нынешний период полной трансформации в политике, экономике, международных отношениях можно обсуждать бесконечно долго, именно об этом будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кадры в Telegram-канале Зарубина."Ситуация, в которой сейчас находится весь мир, в этот период полной трансформации - и в политике, и международных отношениях, и мировой экономике - он настолько многогранный, настолько сложный, что обсуждать это можно бесконечно долго", - сказал он журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, о чем будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/rossiya-1951118611.html

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экономика, цены на нефть, россия, павел зарубин, дмитрий песков