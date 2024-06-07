https://ria.ru/20240607/peskov-1951286516.html
В Кремле рассказали, о чем будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ
В Кремле рассказали, о чем будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
В Кремле рассказали, о чем будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ
Нынешний период полной трансформации в политике, экономике, международных отношениях можно обсуждать бесконечно долго, именно об этом будут говорить на... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:14
2024-06-07T12:14
2024-06-07T12:14
экономика
цены на нефть
россия
павел зарубин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Нынешний период полной трансформации в политике, экономике, международных отношениях можно обсуждать бесконечно долго, именно об этом будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кадры в Telegram-канале Зарубина."Ситуация, в которой сейчас находится весь мир, в этот период полной трансформации - и в политике, и международных отношениях, и мировой экономике - он настолько многогранный, настолько сложный, что обсуждать это можно бесконечно долго", - сказал он журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, о чем будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/rossiya-1951118611.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, павел зарубин, дмитрий песков
Экономика, Цены на нефть, Россия, Павел Зарубин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, о чем будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ
Песков: нынешний период трансформации можно обсуждать бесконечно долго