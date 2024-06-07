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В Кремле рассказали, о чем будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
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12:14 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/peskov-1951286516.html
В Кремле рассказали, о чем будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ
В Кремле рассказали, о чем будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
В Кремле рассказали, о чем будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ
Нынешний период полной трансформации в политике, экономике, международных отношениях можно обсуждать бесконечно долго, именно об этом будут говорить на... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:14
2024-06-07T12:14
экономика
цены на нефть
россия
павел зарубин
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Нынешний период полной трансформации в политике, экономике, международных отношениях можно обсуждать бесконечно долго, именно об этом будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кадры в Telegram-канале Зарубина."Ситуация, в которой сейчас находится весь мир, в этот период полной трансформации - и в политике, и международных отношениях, и мировой экономике - он настолько многогранный, настолько сложный, что обсуждать это можно бесконечно долго", - сказал он журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, о чем будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, цены на нефть, россия, павел зарубин, дмитрий песков
Экономика, Цены на нефть, Россия, Павел Зарубин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, о чем будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ

Песков: нынешний период трансформации можно обсуждать бесконечно долго

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Нынешний период полной трансформации в политике, экономике, международных отношениях можно обсуждать бесконечно долго, именно об этом будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кадры в Telegram-канале Зарубина.
"Ситуация, в которой сейчас находится весь мир, в этот период полной трансформации - и в политике, и международных отношениях, и мировой экономике - он настолько многогранный, настолько сложный, что обсуждать это можно бесконечно долго", - сказал он журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, о чем будут говорить на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Россия удивит Америку до смерти
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияПавел ЗарубинДмитрий Песков
 
 
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