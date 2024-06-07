https://ria.ru/20240607/peskov-1951281273.html

Песков объяснил, почему визит Путина в Турцию пока не состоялся

Песков объяснил, почему визит Путина в Турцию пока не состоялся - РИА Новости, 07.06.2024

Песков объяснил, почему визит Путина в Турцию пока не состоялся

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не состоялся, потому что не удается совместить графики лидеров двух стран, сообщил журналистам на полях ПМЭФ... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:59

2024-06-07T11:59

2024-06-07T11:59

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не состоялся, потому что не удается совместить графики лидеров двух стран, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Визит не состоялся, потому что не получалось совместить графики двух президентов",- сказал Песков. Он подчеркнул, что контакты на высоком уровне будут продолжаться. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240206/putin-1925663581.html

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политика, россия, турция, дмитрий песков, владимир путин