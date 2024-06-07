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Песков объяснил, почему визит Путина в Турцию пока не состоялся
Песков объяснил, почему визит Путина в Турцию пока не состоялся - РИА Новости, 07.06.2024
Песков объяснил, почему визит Путина в Турцию пока не состоялся
Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не состоялся, потому что не удается совместить графики лидеров двух стран, сообщил журналистам на полях ПМЭФ... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:59
2024-06-07T11:59
2024-06-07T11:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не состоялся, потому что не удается совместить графики лидеров двух стран, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Визит не состоялся, потому что не получалось совместить графики двух президентов",- сказал Песков. Он подчеркнул, что контакты на высоком уровне будут продолжаться. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024, Политика, Россия, Турция, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков объяснил, почему визит Путина в Турцию пока не состоялся
Песков: Путин пока не посетил Эрдогана, потому что не удается совместить графики