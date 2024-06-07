https://ria.ru/20240607/peskov-1951280412.html
Песков прокомментировал статус Такера Карлсона на пленарной сессии ПМЭФ
Песков прокомментировал статус Такера Карлсона на пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Песков прокомментировал статус Такера Карлсона на пленарной сессии ПМЭФ
Американского журналиста Такера Карлсона не было в списке кандидатов в модераторы пленарной сессии ПМЭФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:57
2024-06-07T11:57
2024-06-07T11:57
россия
такер карлсон
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Американского журналиста Такера Карлсона не было в списке кандидатов в модераторы пленарной сессии ПМЭФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос, был ли Карлсон в списке кандидатов, Песков ответил отрицательно. "Нет", - сказал он. Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пройдет в пятницу. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240206/karlson-1925659679.html
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россия, такер карлсон, дмитрий песков
Россия, Такер Карлсон, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал статус Такера Карлсона на пленарной сессии ПМЭФ
Песков: Карлсона не было в списке кандидатов в модераторы пленарной сессии ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Американского журналиста Такера Карлсона не было в списке кандидатов в модераторы пленарной сессии ПМЭФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос, был ли Карлсон в списке кандидатов, Песков ответил отрицательно.
Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пройдет в пятницу.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.