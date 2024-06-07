https://ria.ru/20240607/peskov-1951280412.html

Песков прокомментировал статус Такера Карлсона на пленарной сессии ПМЭФ

Песков прокомментировал статус Такера Карлсона на пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024

Песков прокомментировал статус Такера Карлсона на пленарной сессии ПМЭФ

Американского журналиста Такера Карлсона не было в списке кандидатов в модераторы пленарной сессии ПМЭФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:57

2024-06-07T11:57

2024-06-07T11:57

россия

такер карлсон

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926340297_0:36:2905:1670_1920x0_80_0_0_5852d3631a67097f8d5f75b7714f8b26.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Американского журналиста Такера Карлсона не было в списке кандидатов в модераторы пленарной сессии ПМЭФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос, был ли Карлсон в списке кандидатов, Песков ответил отрицательно. "Нет", - сказал он. Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пройдет в пятницу. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240206/karlson-1925659679.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, такер карлсон, дмитрий песков