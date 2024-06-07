https://ria.ru/20240607/peskov-1951279797.html

Песков не исключил возможных изменений в структуре администрации президента

Песков не исключил возможных изменений в структуре администрации президента - РИА Новости, 07.06.2024

Песков не исключил возможных изменений в структуре администрации президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил изменений в структуре администрации президента, указ должен выйти в краткосрочной перспективе, сообщил... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:55

2024-06-07T11:55

2024-06-07T11:55

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил изменений в структуре администрации президента, указ должен выйти в краткосрочной перспективе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ. "Там будет указ о внесении изменений, наверняка, о внесении изменений. Есть действующая структура, но нельзя исключать изменений. По мере готовности, по мере согласования всех нюансов, кадровых, по сетке, и так далее, кадровые структурные договоренности, сразу выйдет. Я знаю, что это, скажем так, уже краткосрочная перспектива. Мы сразу же его выпустим, мы не будем от вас утаивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда ждать указ по структуре администрации президента. -0-

https://ria.ru/20240507/peskov-1944341194.html

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политика, россия, дмитрий песков