https://ria.ru/20240607/peskov-1951279797.html
Песков не исключил возможных изменений в структуре администрации президента
Песков не исключил возможных изменений в структуре администрации президента - РИА Новости, 07.06.2024
Песков не исключил возможных изменений в структуре администрации президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил изменений в структуре администрации президента, указ должен выйти в краткосрочной перспективе, сообщил... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:55
2024-06-07T11:55
2024-06-07T11:55
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил изменений в структуре администрации президента, указ должен выйти в краткосрочной перспективе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ. "Там будет указ о внесении изменений, наверняка, о внесении изменений. Есть действующая структура, но нельзя исключать изменений. По мере готовности, по мере согласования всех нюансов, кадровых, по сетке, и так далее, кадровые структурные договоренности, сразу выйдет. Я знаю, что это, скажем так, уже краткосрочная перспектива. Мы сразу же его выпустим, мы не будем от вас утаивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда ждать указ по структуре администрации президента. -0-
https://ria.ru/20240507/peskov-1944341194.html
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политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков не исключил возможных изменений в структуре администрации президента
Песков: возможны изменения в структуре АП, в скором времени должен выйти указ
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил изменений в структуре администрации президента, указ должен выйти в краткосрочной перспективе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ.
"Там будет указ о внесении изменений, наверняка, о внесении изменений. Есть действующая структура, но нельзя исключать изменений. По мере готовности, по мере согласования всех нюансов, кадровых, по сетке, и так далее, кадровые структурные договоренности, сразу выйдет. Я знаю, что это, скажем так, уже краткосрочная перспектива. Мы сразу же его выпустим, мы не будем от вас утаивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда ждать указ по структуре администрации президента. -0-