https://ria.ru/20240607/peskov-1951279115.html

Мировые СМИ активно освещали встречу с Путиным

Мировые СМИ активно освещали встречу с Путиным - РИА Новости, 07.06.2024

Мировые СМИ активно освещали встречу с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мировые агентства активно освещали встречу президента РФ Владимира Путина со СМИ, но зачастую они... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:53

2024-06-07T11:53

2024-06-07T11:54

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950861572_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_8d61fd7c11852edf94a7522a3beb59cb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мировые агентства активно освещали встречу президента РФ Владимира Путина со СМИ, но зачастую они были в своем репертуаре. "Вы знаете, наверное, отрадно признать, что весьма активно освещали участники, я имею в виду мировые агентства. Действительно, было много сообщений, выходило на их лентах, и они давали много информации. Но, конечно, зачастую они дают в своём репертуаре", - сказал он журналистам. Песков отметил, что при освещении встречи с президентом мировые СМИ делали это выборочно. "Но в целом они активно освещали. И, честно говоря, настрой, конечно, тоже даёт повод для скромного оптимизма, потому что настрой более конструктивный... Это уже больше похоже на информационную работу", - добавил он.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951278539.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин