https://ria.ru/20240607/peskov-1951279115.html
Мировые СМИ активно освещали встречу с Путиным
Мировые СМИ активно освещали встречу с Путиным - РИА Новости, 07.06.2024
Мировые СМИ активно освещали встречу с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мировые агентства активно освещали встречу президента РФ Владимира Путина со СМИ, но зачастую они... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:53
2024-06-07T11:53
2024-06-07T11:54
россия
дмитрий песков
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мировые агентства активно освещали встречу президента РФ Владимира Путина со СМИ, но зачастую они были в своем репертуаре. "Вы знаете, наверное, отрадно признать, что весьма активно освещали участники, я имею в виду мировые агентства. Действительно, было много сообщений, выходило на их лентах, и они давали много информации. Но, конечно, зачастую они дают в своём репертуаре", - сказал он журналистам. Песков отметил, что при освещении встречи с президентом мировые СМИ делали это выборочно. "Но в целом они активно освещали. И, честно говоря, настрой, конечно, тоже даёт повод для скромного оптимизма, потому что настрой более конструктивный... Это уже больше похоже на информационную работу", - добавил он.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951278539.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Мировые СМИ активно освещали встречу с Путиным
Песков: мировые СМИ активно, но "в своем репертуаре" освещали встречу с Путиным
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мировые агентства активно освещали встречу президента РФ Владимира Путина со СМИ, но зачастую они были в своем репертуаре.
"Вы знаете, наверное, отрадно признать, что весьма активно освещали участники, я имею в виду мировые агентства. Действительно, было много сообщений, выходило на их лентах, и они давали много информации. Но, конечно, зачастую они дают в своём репертуаре", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что при освещении встречи с президентом мировые СМИ делали это выборочно. "Но в целом они активно освещали. И, честно говоря, настрой, конечно, тоже даёт повод для скромного оптимизма, потому что настрой более конструктивный... Это уже больше похоже на информационную работу", - добавил он.