https://ria.ru/20240607/peskov-1951278139.html
В Кремле не ведут дискуссии о новом федеральном округе, сообщил Песков
В Кремле не ведут дискуссии о новом федеральном округе, сообщил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
В Кремле не ведут дискуссии о новом федеральном округе, сообщил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссий о создании в России нового федерального округа в администрации президента не ведется РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:50
2024-06-07T11:50
2024-06-07T12:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссий о создании в России нового федерального округа в администрации президента не ведется"Нет, в администрации сейчас нет таких обсуждений. Много экспертных обсуждений, вы знаете, и многие политики это обсуждают, но еще раз повторяю, в предметном плане такого разговора не ведется", - сказал Песков журналистам.Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ о том, что новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, будет создан в ближайшее время.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, политика, запорожская область, россия, евгений балицкий
Дмитрий Песков, ПМЭФ-2024, Политика, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий
В Кремле не ведут дискуссии о новом федеральном округе, сообщил Песков
Песков: дискуссии о новом федеральном округе в Кремле не ведут
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссий о создании в России нового федерального округа в администрации президента не ведется
"Нет, в администрации сейчас нет таких обсуждений. Много экспертных обсуждений, вы знаете, и многие политики это обсуждают, но еще раз повторяю, в предметном плане такого разговора не ведется", - сказал Песков журналистам.
Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ о том, что новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, будет создан в ближайшее время.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.