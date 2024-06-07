https://ria.ru/20240607/peskov-1951278139.html

В Кремле не ведут дискуссии о новом федеральном округе, сообщил Песков

В Кремле не ведут дискуссии о новом федеральном округе, сообщил Песков - РИА Новости, 07.06.2024

В Кремле не ведут дискуссии о новом федеральном округе, сообщил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссий о создании в России нового федерального округа в администрации президента не ведется РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:50

2024-06-07T11:50

2024-06-07T12:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссий о создании в России нового федерального округа в администрации президента не ведется"Нет, в администрации сейчас нет таких обсуждений. Много экспертных обсуждений, вы знаете, и многие политики это обсуждают, но еще раз повторяю, в предметном плане такого разговора не ведется", - сказал Песков журналистам.Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ о том, что новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, будет создан в ближайшее время.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/okrug-1951056374.html

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дмитрий песков, политика, запорожская область, россия, евгений балицкий