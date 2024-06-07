https://ria.ru/20240607/peskov-1951277500.html

В Кремле приветствуют интерес стран к участию в ШОС

В Кремле приветствуют интерес стран к участию в ШОС - РИА Новости, 07.06.2024

В Кремле приветствуют интерес стран к участию в ШОС

Россия приветствует интерес всех стран к участию в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:47

2024-06-07T11:47

2024-06-07T12:06

шос

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия приветствует интерес всех стран к участию в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы приветствуем интерес всех стран, и особенно нашей союзной Белоруссии к этому", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240604/shos-1950370562.html

россия

белоруссия

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шос, россия, дмитрий песков, белоруссия, в мире