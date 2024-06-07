https://ria.ru/20240607/peskov-1951277500.html
В Кремле приветствуют интерес стран к участию в ШОС
В Кремле приветствуют интерес стран к участию в ШОС - РИА Новости, 07.06.2024
В Кремле приветствуют интерес стран к участию в ШОС
Россия приветствует интерес всех стран к участию в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:47
2024-06-07T11:47
2024-06-07T12:06
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия приветствует интерес всех стран к участию в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы приветствуем интерес всех стран, и особенно нашей союзной Белоруссии к этому", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240604/shos-1950370562.html
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ШОС, ПМЭФ-2024, Россия, Дмитрий Песков, Белоруссия, В мире
В Кремле приветствуют интерес стран к участию в ШОС
Песков: Россия приветствует интерес стран к участию в ШОС