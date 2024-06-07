https://ria.ru/20240607/peskov-1951276481.html

Агрессивная лексика в адрес Путина не красит президента США, заявил Песков

Агрессивная лексика в адрес Путина не красит президента США, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024

Агрессивная лексика в адрес Путина не красит президента США, заявил Песков

Агрессивная лексика президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина не красит американского лидера, глава российского государства на это... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:44

2024-06-07T11:44

2024-06-07T12:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Агрессивная лексика президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина не красит американского лидера, глава российского государства на это реагировать не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее Байден заявил, что знает Путина более 40 лет и назвал его "диктатором"."Да, мы ему (Путину - ред.) успели это рассказать. Вы знаете, каждый раз мы задаемся вопросом, что именно имел ввиду президент Байден. Я уже говорил, что, конечно, такая агрессивная лексика в отношении нашего главы государства, скорее, не красит главу американского государства. Путин на это не реагирует и не будет реагировать. Но нам очень жаль, что в мировой политике такого уровня используется такая лексика и такие выражения в адрес президента", - сказал Песков на полях ПМЭФ."Действительно иногда хочется задаться вопросом, что имеет ввиду президента США, в том числе и когда он говорил о 40 годах. Когда-нибудь, наверное, кто-нибудь его спросит, что он имел ввиду. Там уже были рассуждения, кто-то отматывал назад, чтобы понять, чем занимался Путин 40 лет назад. Можно очень такие глубокие делать аналитические выводы, каким образом Байден познакомился с Путиным", - добавил Песков.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/bayden-1951204911.html

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сша, россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин