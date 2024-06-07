https://ria.ru/20240607/peskov-1951275522.html

Песков назвал саммит по Украине в Швейцарии пустым мероприятием

Песков назвал саммит по Украине в Швейцарии пустым мероприятием - РИА Новости, 07.06.2024

Песков назвал саммит по Украине в Швейцарии пустым мероприятием

Саммит по Украине в Швейцарии будет пустым мероприятием с точки зрения событийности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:42

2024-06-07T11:42

2024-06-07T12:04

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Саммит по Украине в Швейцарии будет пустым мероприятием с точки зрения событийности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С новостной точки зрения, с точки зрения событийности, это будет мероприятие пустое. Это суверенное отношение любой страны, принимать в этом мероприятии участие или не принимать", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.

https://ria.ru/20240606/sammit-1950866279.html

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украина, швейцария, дмитрий песков, россия, в мире