https://ria.ru/20240607/peregovory-1951560485.html

США допустили переговоры с Россией по стратстабильности до завершения СВО

США допустили переговоры с Россией по стратстабильности до завершения СВО - РИА Новости, 07.06.2024

США допустили переговоры с Россией по стратстабильности до завершения СВО

США не исключают переговоры с РФ по обсуждению контроля над вооружениями и стратегической стабильности до завершения конфликта на Украине, в том числе, на... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T23:12

2024-06-07T23:12

2024-06-07T23:12

россия

сша

москва

владимир путин

сергей рябков

анатолий антонов

нато

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США не исключают переговоры с РФ по обсуждению контроля над вооружениями и стратегической стабильности до завершения конфликта на Украине, в том числе, на уровне лидеров, но ждут конкретных предложений от Москвы, заявил РИА Новости специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. "Я не могу ответить на этот вопрос без наличия конкретного предложения", - сообщил он агентству на вопрос о том, возможны ли переговоры, в том числе, на уровне лидеров, до завершения украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмер в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.

https://ria.ru/20240607/belyy-1951541155.html

https://ria.ru/20240607/ssha-1951540206.html

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россия, сша, москва, владимир путин, сергей рябков, анатолий антонов, нато