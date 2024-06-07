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Путин выдвинул условия для переговоров с Украиной
Путин выдвинул условия для переговоров с Украиной - РИА Новости, 07.06.2024
Путин выдвинул условия для переговоров с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:45
2024-06-07T17:45
2024-06-07T17:54
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях."Даже имея ввиду, взять за основу те договоренности в Стамбуле, все равно мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Так что, если есть желание вести переговоры, то можно найти, с кем вести. Мы готовы к этим переговорам, но только, повторяю, на тех условиях, о которых мы договаривались еще, начиная эти переговоры в Минске и потом в Стамбуле, а не на каких-то придумках", - добавил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, владимир путин, безопасность
ПМЭФ-2024, Украина, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин выдвинул условия для переговоров с Украиной
Путин: Россия готова к переговорам только на условиях, которые обсуждались ранее
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях.
"Даже имея ввиду, взять за основу те договоренности в Стамбуле
, все равно мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Так что, если есть желание вести переговоры, то можно найти, с кем вести. Мы готовы к этим переговорам, но только, повторяю, на тех условиях, о которых мы договаривались еще, начиная эти переговоры в Минске и потом в Стамбуле, а не на каких-то придумках", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.