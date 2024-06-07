https://ria.ru/20240607/peregovory-1951472926.html

Путин выдвинул условия для переговоров с Украиной

Путин выдвинул условия для переговоров с Украиной - РИА Новости, 07.06.2024

Путин выдвинул условия для переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:45

2024-06-07T17:45

2024-06-07T17:54

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях."Даже имея ввиду, взять за основу те договоренности в Стамбуле, все равно мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Так что, если есть желание вести переговоры, то можно найти, с кем вести. Мы готовы к этим переговорам, но только, повторяю, на тех условиях, о которых мы договаривались еще, начиная эти переговоры в Минске и потом в Стамбуле, а не на каких-то придумках", - добавил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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Кирилл Волков

украина, россия, владимир путин, безопасность