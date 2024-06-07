https://ria.ru/20240607/pentagon-1951391099.html

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 07.06.2024

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

В новый пакет поставок США Киеву на 225 миллионов долларов вошли, среди прочего, припасы для HIMARS и ЗРК HAWK, ракеты Stinger, БТР M113, снаряды различного... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:28

2024-06-07T15:28

2024-06-07T15:28

специальная военная операция на украине

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джо байден

владимир зеленский

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. В новый пакет поставок США Киеву на 225 миллионов долларов вошли, среди прочего, припасы для HIMARS и ЗРК HAWK, ракеты Stinger, БТР M113, снаряды различного калибра, сообщили в Пентагоне. Президент США Джо Байден ранее в пятницу в ходе встречи с Владимиром Зеленским объявил о о выделении Украине нового пакета военной помощи на 225 миллионов долларов. Как позднее сообщили в американском минобороны, в очередную поставку вошли, в частности, ракеты для ЗРК HAWK, ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, бронетранспортеры М113, патрульные катера, приборы ночного видения, противотанковые комплексы Javelin. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240511/himars-1945186227.html

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