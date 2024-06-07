https://ria.ru/20240607/pentagon-1951191280.html

Пентагон не подтвердил информацию о новой военной помощи Украине

Пентагон не подтвердил информацию о новой военной помощи Украине - РИА Новости, 07.06.2024

Пентагон не подтвердил информацию о новой военной помощи Украине

Представитель Пентагона в комментарии РИА Новости не подтвердил сообщения СМИ о том, что США готовятся выделить очередной пакет военной помощи Киеву в 225... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T01:23

2024-06-07T01:23

2024-06-07T01:57

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Представитель Пентагона в комментарии РИА Новости не подтвердил сообщения СМИ о том, что США готовятся выделить очередной пакет военной помощи Киеву в 225 миллионов долларов, отметив, что над ним еще продолжают работу. Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине. Агентство Рейтер в среду со ссылкой на источники в свою очередь сообщало, что США, как ожидается, на этой неделе объявят о пакете вооружений на 225 миллионов долларов для Киева. "Мы не можем подтвердить это, поскольку пакеты все еще находятся в разработке и еще не одобрены", - сказал представитель американского оборонного ведомства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240607/deklaratsiya-1951190360.html

https://ria.ru/20240605/spetsoperatsiya-1950767651.html

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в мире, сша, украина, россия, джейк салливан, сергей лавров, нато, министерство обороны сша