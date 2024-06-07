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Процент индексации пенсий работающим пенсионерам пока не определен

Процент индексации пенсий работающим пенсионерам пока не определен - РИА Новости, 07.06.2024

Процент индексации пенсий работающим пенсионерам пока не определен

Процент индексации пенсии работающим пенсионерам еще не определен, заявил РИА Новости министр труда и социального развития РФ Антон Котяков на полях ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:09

2024-06-07T19:09

2024-06-07T19:09

пмэф-2024

общество

россия

антон котяков

владимир путин

пенсии

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Процент индексации пенсии работающим пенсионерам еще не определен, заявил РИА Новости министр труда и социального развития РФ Антон Котяков на полях ПМЭФ. "Еще не определено", - ответил Котяков на соответствующий вопрос. Ранее президент России Владимир Путин предложил со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но тем, кто продолжает работать.

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Путина на ПМЭФ-2024: главные тезисы Ключевым событием Петербургского международного экономического форума стало выступление Владимира Путина на пленарной сессии. Традиционно в своей речи Путин сделал акцент на экономике: Россия стала четвертой экономикой мира по ВВП, опередив Японию, и остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на санкции. Кроме того, президент заявил о создании в рамках БРИКС независимой платежной системы. Что касается внутренних показателей, Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. А также сообщил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей. 2024-06-07T19:09 true PT6M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, антон котяков, владимир путин, пенсии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), видео