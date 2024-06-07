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Процент индексации пенсий работающим пенсионерам пока не определен - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
19:09 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/pensii-1951507352.html
Процент индексации пенсий работающим пенсионерам пока не определен
Процент индексации пенсий работающим пенсионерам пока не определен - РИА Новости, 07.06.2024
Процент индексации пенсий работающим пенсионерам пока не определен
Процент индексации пенсии работающим пенсионерам еще не определен, заявил РИА Новости министр труда и социального развития РФ Антон Котяков на полях ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:09
2024-06-07T19:09
пмэф-2024
общество
россия
антон котяков
владимир путин
пенсии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Процент индексации пенсии работающим пенсионерам еще не определен, заявил РИА Новости министр труда и социального развития РФ Антон Котяков на полях ПМЭФ. "Еще не определено", - ответил Котяков на соответствующий вопрос. Ранее президент России Владимир Путин предложил со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но тем, кто продолжает работать.
россия
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4.7
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Выступление Путина на ПМЭФ-2024: главные тезисы
Ключевым событием Петербургского международного экономического форума стало выступление Владимира Путина на пленарной сессии.  Традиционно в своей речи Путин сделал акцент на экономике: Россия стала четвертой экономикой мира по ВВП, опередив Японию, и остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на санкции. Кроме того, президент заявил о создании в рамках БРИКС независимой платежной системы. Что касается внутренних показателей, Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. А также сообщил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей.
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общество, россия, антон котяков, владимир путин, пенсии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), видео
ПМЭФ-2024, Общество, Россия, Антон Котяков, Владимир Путин, Пенсии, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Процент индексации пенсий работающим пенсионерам пока не определен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Процент индексации пенсии работающим пенсионерам еще не определен, заявил РИА Новости министр труда и социального развития РФ Антон Котяков на полях ПМЭФ.
2024-06-07T19:09
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Процент индексации пенсий работающим пенсионерам пока не определен

Котяков: процент индексации пенсий работающим пенсионерам еще не определена

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Процент индексации пенсии работающим пенсионерам еще не определен, заявил РИА Новости министр труда и социального развития РФ Антон Котяков на полях ПМЭФ.
«
"Еще не определено", - ответил Котяков на соответствующий вопрос.
Ранее президент России Владимир Путин предложил со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но тем, кто продолжает работать.
 
ПМЭФ-2024ОбществоРоссияАнтон КотяковВладимир ПутинПенсииМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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