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Котяков назвал дату начала индексации пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:58 07.06.2024 (обновлено: 19:42 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pensii-1951503699.html
Котяков назвал дату начала индексации пенсий работающих пенсионеров
Котяков назвал дату начала индексации пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 07.06.2024
Котяков назвал дату начала индексации пенсий работающих пенсионеров
Индексировать пенсии работающим пенсионерам начнут с 1 февраля 2025 года, сообщил на полях ПМЭФ министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:58
2024-06-07T19:42
общество
пенсии
пмэф-2024
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Индексировать пенсии работающим пенсионерам начнут с 1 февраля 2025 года, сообщил на полях ПМЭФ министр труда и социальной защиты Антон Котяков.&quot;Предположительно, индексация пенсий для работающих пенсионеров начнется с 1 февраля 2025 года. Сейчас наша задача — максимально быстро подготовить всю нормативно-правовую базу&quot;, — сказал он.Котяков добавил, что эта мера затронет порядка 7,8 миллионов россиян. При этом он уточнил, что процент индексации еще не определили.В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, по приблизительным расчетам, для решения этой задачи потребуется чуть более 100 миллиардов рублей. Окончательная цифра будет понятна после того, как установится уровень инфляции — после 1 февраля 2025 года.Ранее в пятницу Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, предложил со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Выплаты будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает трудиться.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/pensii-1951471357.html
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общество, пенсии, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Пенсии, ПМЭФ-2024, Россия, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Котяков назвал дату начала индексации пенсий работающих пенсионеров

Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 февраля 2025 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДеньги в руках сотрудницы банка
Деньги в руках сотрудницы банка - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Индексировать пенсии работающим пенсионерам начнут с 1 февраля 2025 года, сообщил на полях ПМЭФ министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«

"Предположительно, индексация пенсий для работающих пенсионеров начнется с 1 февраля 2025 года. Сейчас наша задача — максимально быстро подготовить всю нормативно-правовую базу", — сказал он.

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Котяков добавил, что эта мера затронет порядка 7,8 миллионов россиян. При этом он уточнил, что процент индексации еще не определили.
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, по приблизительным расчетам, для решения этой задачи потребуется чуть более 100 миллиардов рублей. Окончательная цифра будет понятна после того, как установится уровень инфляции — после 1 февраля 2025 года.
Ранее в пятницу Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, предложил со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Выплаты будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает трудиться.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ОбществоПенсииРоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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