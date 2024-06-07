https://ria.ru/20240607/pensii-1951503699.html

Котяков назвал дату начала индексации пенсий работающих пенсионеров

Котяков назвал дату начала индексации пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 07.06.2024

Котяков назвал дату начала индексации пенсий работающих пенсионеров

Индексировать пенсии работающим пенсионерам начнут с 1 февраля 2025 года, сообщил на полях ПМЭФ министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:58

2024-06-07T18:58

2024-06-07T19:42

общество

пенсии

пмэф-2024

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Индексировать пенсии работающим пенсионерам начнут с 1 февраля 2025 года, сообщил на полях ПМЭФ министр труда и социальной защиты Антон Котяков."Предположительно, индексация пенсий для работающих пенсионеров начнется с 1 февраля 2025 года. Сейчас наша задача — максимально быстро подготовить всю нормативно-правовую базу", — сказал он.Котяков добавил, что эта мера затронет порядка 7,8 миллионов россиян. При этом он уточнил, что процент индексации еще не определили.В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, по приблизительным расчетам, для решения этой задачи потребуется чуть более 100 миллиардов рублей. Окончательная цифра будет понятна после того, как установится уровень инфляции — после 1 февраля 2025 года.Ранее в пятницу Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, предложил со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Выплаты будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает трудиться.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/pensii-1951471357.html

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Наталья Макарова

общество, пенсии, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)