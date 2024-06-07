https://ria.ru/20240607/pensii-1951471357.html
Москалькова назвала решение Путина вернуть индексацию пенсий справедливым
Москалькова назвала решение Путина вернуть индексацию пенсий справедливым - РИА Новости, 07.06.2024
Москалькова назвала решение Путина вернуть индексацию пенсий справедливым
Решение президента России Владимира Путина поддержать идею возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам является очень своевременным и справедливым,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:42
2024-06-07T17:42
2024-06-07T17:43
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина поддержать идею возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам является очень своевременным и справедливым, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Президент Российской Федерации поддержал идею возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам – очень своевременное и справедливое решение в отношении миллионов человек", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Она отметила, что инфляция каждый год влияет на размер пенсии, поэтому важно, чтобы она корректировалась с учетом этого показателя. "Совместно с коллегами в регионах неоднократно поднимали этот вопрос в докладах, направляли наши рекомендации в органы государственной власти, обращались к президенту. Теперь все пенсионеры, независимо от того, работают они или нет, будут находиться в одинаковых условиях", - подчеркнула федеральный омбудсмен.
https://ria.ru/20240607/pensii-1951401521.html
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общество, россия, татьяна москалькова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Владимир Путин
Москалькова назвала решение Путина вернуть индексацию пенсий справедливым
Омбудсмен Москалькова назвала решение Путина по индексации пенсий справедливым
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина поддержать идею возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам является очень своевременным и справедливым, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Президент Российской Федерации поддержал идею возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам – очень своевременное и справедливое решение в отношении миллионов человек", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что инфляция каждый год влияет на размер пенсии, поэтому важно, чтобы она корректировалась с учетом этого показателя.
"Совместно с коллегами в регионах неоднократно поднимали этот вопрос в докладах, направляли наши рекомендации в органы государственной власти, обращались к президенту. Теперь все пенсионеры, независимо от того, работают они или нет, будут находиться в одинаковых условиях", - подчеркнула федеральный омбудсмен.