https://ria.ru/20240607/pensii-1951436679.html
В ГД назвали число работающих пенсионеров, которым проиндексируют пенсии
В ГД назвали число работающих пенсионеров, которым проиндексируют пенсии - РИА Новости, 07.06.2024
В ГД назвали число работающих пенсионеров, которым проиндексируют пенсии
Индексация пенсий работающим пенсионерам с 2025 года коснется около 8 миллионов человек, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:49
2024-06-07T16:49
2024-06-07T16:49
общество
россия
анна кузнецова
госдума рф
единая россия
пенсии
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Индексация пенсий работающим пенсионерам с 2025 года коснется около 8 миллионов человек, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале. "Готовы вместе с коллегами из "Единой России" , с профильным комитетом Госдумы в кратчайшие сроки подготовить необходимые предложения для выполнения поручения президента России возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Эта инициатива главы государства затронет около 8 миллионов человек – столько в России насчитывается работающих пенсионеров", - написала она. Парламентарий добавила, что особенно важно, что такие решения принимаются в условиях СВО, государство продолжает повышать социальные обязательства, несмотря на непростую ситуацию.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о будущей индексации пенсий работающим пенсионерам
"Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать решение вопроса в интересах людей"
Заявление Путина о будущей индексации пенсий работающим пенсионерам.
2024-06-07T16:49
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PT0M47S
РИА Новости
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общество, россия, анна кузнецова, госдума рф, единая россия, пенсии, видео
Общество, Россия, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Единая Россия, Пенсии
В ГД назвали число работающих пенсионеров, которым проиндексируют пенсии
Кузнецова: индексация пенсий работающим пенсионерам коснется 8 миллионов человек