https://ria.ru/20240607/pensii-1951436679.html

В ГД назвали число работающих пенсионеров, которым проиндексируют пенсии

В ГД назвали число работающих пенсионеров, которым проиндексируют пенсии - РИА Новости, 07.06.2024

В ГД назвали число работающих пенсионеров, которым проиндексируют пенсии

Индексация пенсий работающим пенсионерам с 2025 года коснется около 8 миллионов человек, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:49

2024-06-07T16:49

2024-06-07T16:49

общество

россия

анна кузнецова

госдума рф

единая россия

пенсии

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Индексация пенсий работающим пенсионерам с 2025 года коснется около 8 миллионов человек, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова в своем Telegram-канале. "Готовы вместе с коллегами из "Единой России" , с профильным комитетом Госдумы в кратчайшие сроки подготовить необходимые предложения для выполнения поручения президента России возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Эта инициатива главы государства затронет около 8 миллионов человек – столько в России насчитывается работающих пенсионеров", - написала она. Парламентарий добавила, что особенно важно, что такие решения принимаются в условиях СВО, государство продолжает повышать социальные обязательства, несмотря на непростую ситуацию.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о будущей индексации пенсий работающим пенсионерам "Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать решение вопроса в интересах людей" Заявление Путина о будущей индексации пенсий работающим пенсионерам. 2024-06-07T16:49 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, анна кузнецова, госдума рф, единая россия, пенсии, видео