https://ria.ru/20240607/patriot-1951498888.html

Германия готова отправить Украине четвертую систему Patriot, пишут СМИ

Германия готова отправить Украине четвертую систему Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2024

Германия готова отправить Украине четвертую систему Patriot, пишут СМИ

Германия рассматривает возможность поставить Киеву четвертую систему ЗРК Patriot, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:59

2024-06-07T18:59

2024-06-07T18:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

киев

борис писториус

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Германия рассматривает возможность поставить Киеву четвертую систему ЗРК Patriot, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Германия рассматривает возможность отправки четвертой батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину на фоне того, как союзники испытывают трудности в доставке оснащения, которое срочно запросил... Зеленский", - передает агентство со ссылкой на источники. В публикации подчеркивается, что окончательное решение о поставке ЗРК еще не принято. Посол Германии на Украине Мартин Йегер во время поездки в Харьковскую область 6 мая анонсировал передачу Киеву дополнительной системы Patriot, которая стала в общей сложности третьей переданной Украине. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус в ходе осмотра войск ПВО 30 мая заявил, что в общей сложности страна передала четверть своих ЗРК Patriot Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240607/vsu-1951477433.html

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, германия, киев, борис писториус, сергей лавров, нато