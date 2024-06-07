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Германия готова отправить Украине четвертую систему Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:59 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/patriot-1951498888.html
Германия готова отправить Украине четвертую систему Patriot, пишут СМИ
Германия готова отправить Украине четвертую систему Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
Германия готова отправить Украине четвертую систему Patriot, пишут СМИ
Германия рассматривает возможность поставить Киеву четвертую систему ЗРК Patriot, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:59
2024-06-07T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
киев
борис писториус
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Германия рассматривает возможность поставить Киеву четвертую систему ЗРК Patriot, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Германия рассматривает возможность отправки четвертой батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину на фоне того, как союзники испытывают трудности в доставке оснащения, которое срочно запросил... Зеленский", - передает агентство со ссылкой на источники. В публикации подчеркивается, что окончательное решение о поставке ЗРК еще не принято. Посол Германии на Украине Мартин Йегер во время поездки в Харьковскую область 6 мая анонсировал передачу Киеву дополнительной системы Patriot, которая стала в общей сложности третьей переданной Украине. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус в ходе осмотра войск ПВО 30 мая заявил, что в общей сложности страна передала четверть своих ЗРК Patriot Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240607/vsu-1951477433.html
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
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в мире, украина, германия, киев, борис писториус, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Киев, Борис Писториус, Сергей Лавров, НАТО
Германия готова отправить Украине четвертую систему Patriot, пишут СМИ

Блумберг: Германия рассматривает возможность отправить Киеву 4-ю систему Patriot

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Германия рассматривает возможность поставить Киеву четвертую систему ЗРК Patriot, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Германия рассматривает возможность отправки четвертой батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину на фоне того, как союзники испытывают трудности в доставке оснащения, которое срочно запросил... Зеленский", - передает агентство со ссылкой на источники.
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В публикации подчеркивается, что окончательное решение о поставке ЗРК еще не принято.
Посол Германии на Украине Мартин Йегер во время поездки в Харьковскую область 6 мая анонсировал передачу Киеву дополнительной системы Patriot, которая стала в общей сложности третьей переданной Украине. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус в ходе осмотра войск ПВО 30 мая заявил, что в общей сложности страна передала четверть своих ЗРК Patriot Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияКиевБорис ПисториусСергей ЛавровНАТО
 
 
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